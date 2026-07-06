Minervini: "Mi sento svenire quando si accosta ADL a Lotito e Cairo"

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Il vice-direttore di TuttoNapoli.net, Arturo Minervini, è intervenuto a "Buongiorno TuttoNapoli" sulla nostra Radio Tutto Napoli,

Il vice-direttore di TuttoNapoli.net, Arturo Minervini, è intervenuto a "Buongiorno TuttoNapoli" sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (per Iphone/Ipad o per Android): "Sento in giro grande disperazione per il fatto che il Napoli abbia perso Gila, ma bisogna essere realisti. A quelle cifre, con un ingaggio da 5 milioni al calciatore, l'operazione fatta dal Milan sembra un pochino una follia. Pensate anche agli equilibri interni, si sta trattando il rinnovo di McTominay, quanto avrebbe dovuto chiedere lo scozzese se a Gila davi cinque milioni?

Critiche a De Laurentiis: una follia accostarlo a Lotito e Cairo

Un ascoltatore invia un messaggio dicendo che 'Il metodo De Laurentiis è ormai finito", Minervini replica: "Accostare nella stessa frase Lotito, Cairo e De Laurentiis mi provoca un mancamento. De Laurentiis ha raggiunto risultati incredibili, ora è davvero ingeneroso parlare di un presidente che deve cedere il club. Purtroppo le voci sugli americani rischiano di influenzare il pensiero dei tifosi, ma il metodo De Laurentiis è tutt'altro che tramontato e il mercato riserverà sorprese. Ci sono prima le cessioni da fare, anche per questioni di liste".