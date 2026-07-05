Caso Balogun, Garcia attacca la FIFA: “Non sapevo che il 5 luglio fosse il 1° aprile"

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Il commissario tecnico del Belgio Rudi Garcia critica duramente la decisione della FIFA sulla revoca della squalifica di Balogun.

Rudi Garcia, commissario tecnico del Belgio, ha espresso forte perplessità sulla decisione della FIFA di revocare la squalifica a Folarin Balogun, attaccante degli Stati Uniti che sarà avversario dei Diavoli Rossi negli ottavi di finale del Mondiale 2026. L’argomento ha dominato la conferenza stampa della vigilia, durante la quale il tecnico francese non ha nascosto il proprio scetticismo, lasciandosi andare anche a una battuta pungente sulla scelta dell’ente calcistico mondiale.

Le critiche alla FIFA e la concentrazione sulla partita

“Non sapevo che per la FIFA il 5 luglio fosse il primo aprile”, ha dichiarato Garcia, commentando una decisione che ha definito difficile da comprendere. Il commissario tecnico ha poi fatto riferimento al comunicato ufficiale della federazione belga: “Voglio fare riferimento anche al comunicato della federazione. Lì c’è scritto tutto. La federazione non difende solo se stessa, ma anche il calcio in generale, l’integrità e l’etica”.

Sulla vicenda disciplinare ha aggiunto: “Credo sia la prima volta nella storia che venga presa una decisione del genere. Ma va bene così, io mi concentro sulla partita. Ciò che conta è la mia squadra. E con o senza Balogun, questo non cambia il modo in cui affronteremo l’incontro”.

Alla quarta domanda consecutiva sull’argomento, Garcia ha preferito chiudere il tema: “Ora voglio concentrarmi sull’aspetto sportivo. Parliamo di quello, per favore”. Infine, ha fatto il punto sulla condizione della squadra e sugli eventuali dubbi di formazione: “Ci sono ancora alcuni punti interrogativi (De Bruyne, Trossard e Mechele, ndr). Vedremo come andrà l’allenamento tra poco. Ho bisogno di giocatori al 100%. So che vi piace sentir dire: ‘Squadra che vince non si cambia’ (ride, ndr), ma non si può nemmeno cambiare una squadra che alla fine vince, anche se magari non vinceva all’inizio”.