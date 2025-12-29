Podcast Corbo: "Lucca errore di mercato! Strapagato per la fretta, si poteva andare diretti su Hojlund"

Il giornalista di Repubblica Antonio Corbo è intervenuto nel corso di Pausa Caffè sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android).

Un tifoso ci scrive dicendo che Hojlund, a 22 anni, è già più forte di Osimhen quando arrivò a Napoli nel 2020 alla stessa età. Che ne pensi? "Sono due personaggi completamente diversi. Osimhen arrivava in Europa con una storia personale difficilissima, un’infanzia travagliata, disagi familiari enormi. Era un atleta generosissimo, quasi scomposto all’inizio, che andava oltre i limiti del proprio fisico per coraggio, impeto e furia agonistica. Hojlund invece arriva da un mondo completamente diverso, danese, e lo si vede subito: è più disciplinato nel gesto, più composto, più rigoroso nel rapporto con il calcio. Questo gli dà una struttura diversa fin dall’inizio".

C’è qualche acquisto che può essere considerato sbagliato o almeno sovrapagato? Penso a Lang o a Lucca.

"Lang non va bocciato, sta giocando e deve ancora esprimere tutto il suo talento. Lucca invece è stato superpagato per la fretta: il Napoli ha subito il gioco di Pozzo. Bastava aspettare. Quando poi il Napoli si è trovato nella necessità di sostituirlo, è venuto fuori Højlund. Ed è stato un bene per Conte e per il Napoli. Hojlund poteva essere già il primo acquisto al posto di Lucca: quello è stato un errore di mercato, figlio della fissazione su un nome e della mancanza di una valutazione più ampia".