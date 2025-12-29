Il Basket su Radio Tutto Napoli! Dalle 20 c'è "Tutto basket Napoli" con SmallBall081

vedi letture

Prosegue la lunga giornata, partita alle 8, su Radio TuttoNapoli, prima web-radio sul Napoli interamente realizzata dalla redazione di TuttoNapoli.net. In questo lunedì ci sarà spazio anche per un settimo format, dalle 20 alle 21, per raccontarvi tutto del basket della nostra città. Ogni lunedì dalle 20 avremo l'appuntamento con "Tutto basket Napoli" con l'analisi di Smallball 081 di Fabio Esposito ed Elio De Falco. In tutte le nostre produzioni i protagonisti sarete voi: potete mandarci messaggi whatsapp testuali o vocali al 349-4458615 oppure chiamarci allo 081-17974125

Per ascoltarci CLICCA QUI! Oppure scarica le nostre app gratuite:

Qui per scaricare l'app per Iphone o Ipad

Qui per scaricare l'app per Android

Qui per le Smart Tv Android (a breve Samsung ed Lg)