Podcast Savino: "Conte il migliore in circolazione, l'ho sempre detto! Trova sempre soluzioni..."

Alberto Savino, ex azzurro, è intervenuto nel corso di "Napoli Talk" sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android): "Ho sempre detto che il Napoli ha l’allenatore più bravo in circolazione. Conte fa la differenza. Gli infortuni hanno condizionato tante scelte, ma lui è riuscito comunque a trovare soluzioni. Cambiando sistema e valorizzando uomini come Neres, Lang e soprattutto Højlund, oggi il Napoli ha quel plus che serve per vincere".

Tre clean sheet consecutivi: Milan, Bologna e Cremonese. È un segnale importante.

"Assolutamente sì. La fase difensiva è cresciuta tantissimo, soprattutto nel non possesso. Conte chiede sacrificio a tutti, anche agli attaccanti che sono i primi difensori. Quando succede questo, per la linea arretrata diventa tutto più semplice. E poi con Lobotka in campo il Napoli è un’altra squadra: il suo lavoro spesso non si vede, ma è determinante".

La vera sfida ora è mantenere questo livello giocando ogni tre giorni. C’è il rischio di un calo?

"Secondo me il peggio è alle spalle. Il Napoli recupererà giocatori importanti e questo farà la differenza. Højlund sta facendo benissimo, non solo per i gol ma per il lavoro che svolge per la squadra. Quando torneranno gli infortunati, Conte avrà ancora più soluzioni".

Juan Jesus titolare nelle ultime gare: come valuti il suo contributo?

"Juan è una garanzia. Ogni volta che è stato chiamato in causa ha risposto presente. È affidabile, esperto, e secondo me dovrebbe restare al Napoli anche in futuro come punto di riferimento per i più giovani".

Con il possibile rientro di Anguissa, cosa può cambiare a centrocampo?

"Con Anguissa McTominay potrà rifiatare. Stiamo aspettando anche De Bruyne e Lukaku: questa squadra ha margini di crescita enormi. Conte ha creato un gruppo in cui tutti si sentono importanti, ed è questo il suo grande merito".

A Cremona il Napoli ha dato la sensazione di controllare sempre la partita.

"È una squadra matura. Sa quando accelerare e quando gestire. Ci sono momenti in cui devi attaccare con Neres, altri in cui devi tenere palla o difendere insieme. Il Napoli oggi sa fare tutto questo ed è tra le migliori squadre del campionato in questo senso".

Il duello Baschirotto-Højlund è stato emblematico.

"Højlund ha vinto il confronto. Non era facile contro un difensore fisico come Baschirotto, ma ha dimostrato forza, personalità e maturità. È cresciuto tantissimo".

Politano resta centrale nel progetto?

"Senza dubbio. I due gol nascono dalla sua catena. È un giocatore imprescindibile e lo ha dimostrato ancora una volta".

Con più uomini a disposizione, ti aspetti un Napoli ancora più fluido tatticamente?

"Sì. I moduli contano fino a un certo punto. Conta avere giocatori intelligenti che sanno interpretare più ruoli. Avere scelta sarà fondamentale, considerando quante partite ci sono. E questo Napoli, con Conte, può davvero giocarsela fino in fondo".