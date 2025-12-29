Podcast Padovan: "Nessun favorito in Serie A, ma il Napoli è un pelo avanti! Vi spiego perché"

Giancalo Padovan è intervenuto nel corso di Pausa Caffè sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android).

Veniamo al campionato. Tra Napoli, Inter, Milan, Juve e Roma, c’è una squadra avanti alle altre?

"Piede avanti netto no. Io dall’inizio ho detto Napoli, Inter, Milan e Roma. Può cambiare qualcosa col mercato, ma al momento per me sono queste. Se proprio devo dire, dieci centimetri al Napoli, per quello che penso io e per come è uscito dalla mini-crisi che l’aveva colpito. Ma parliamo di un campionato molto equilibrato".

Si deciderà in volata?

"Secondo me sì, addirittura allo sprint. C’è stata un’alternanza continua in testa: Roma, Milan, Inter, Napoli. Questo ci dice che nessuna è davvero superiore alle altre. È un campionato aperto e molto bello".