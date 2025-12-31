Ambrosino in uscita, Sky: il Venezia spinge! Piace anche a due club di Serie A
Il futuro di Giuseppe Ambrosino sembra destinato a tingersi di nuovi colori nella seconda parte della stagione. L’attaccante di proprietà del Napoli è finito nel mirino di diversi club e, al momento, il Venezia appare in pole position. La società lagunare sta lavorando a una soluzione in prestito con obbligo di riscatto legato all’eventuale promozione in Serie A, un’opzione che garantirebbe al giocatore continuità e spazio in un progetto ambizioso.
Non mancano però le alternative dalla massima serie. Ambrosino è seguito con attenzione anche da Cagliari e Pisa: in Sardegna potrebbe ritrovare il direttore sportivo Angelozzi, che lo ha già avuto ai tempi del Frosinone, mentre i toscani monitorano con interesse l’evoluzione della situazione. La scelta finale è attesa nei prossimi giorni, quando il Napoli valuterà la soluzione migliore per la crescita del suo giovane attaccante. A riferirlo sul proprio sito, è il giornalista ed esperto di mercato Sky, Giancluca Di Marzio.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Lazio
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro