Ambrosino in uscita, Sky: il Venezia spinge! Piace anche a due club di Serie A

Il futuro di Giuseppe Ambrosino sembra destinato a tingersi di nuovi colori nella seconda parte della stagione. L’attaccante di proprietà del Napoli è finito nel mirino di diversi club e, al momento, il Venezia appare in pole position. La società lagunare sta lavorando a una soluzione in prestito con obbligo di riscatto legato all’eventuale promozione in Serie A, un’opzione che garantirebbe al giocatore continuità e spazio in un progetto ambizioso.

Non mancano però le alternative dalla massima serie. Ambrosino è seguito con attenzione anche da Cagliari e Pisa: in Sardegna potrebbe ritrovare il direttore sportivo Angelozzi, che lo ha già avuto ai tempi del Frosinone, mentre i toscani monitorano con interesse l’evoluzione della situazione. La scelta finale è attesa nei prossimi giorni, quando il Napoli valuterà la soluzione migliore per la crescita del suo giovane attaccante. A riferirlo sul proprio sito, è il giornalista ed esperto di mercato Sky, Giancluca Di Marzio.