Il Mattino: "Un anno da leoni"
di Antonio Noto

Nell'edizione di oggi, Il Mattino dedica l'apertura in prima pagina al 2025 straordinario del Napoli: "Un anno da leoni. Azzurri, Scudetto e Supercoppa: 2025 da favola". A centro pagina spazio a Monica De Gennaro, la pallavolista di origine sorrentina conquista il pallone d'oro del volley: "Le mani d'oro di Moki". Di seguito la prima pagina integrale.