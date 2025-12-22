Podcast Da Bologna, Cucci avvisa il Napoli: "Questa squadra si esalta contro le big"

vedi letture

Italo Cucci è intervenuto nel corso di Pausa Caffè sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android).

Sette potenziali trofei per De Laurentiis: che significato ha questa finale?

"In due anni sono successe tante cose. Questa sera De Laurentiis gioca il settimo trofeo della sua presidenza. Mi fa piacere che la finale sia tra il mio Bologna e il quasi mio Napoli. È una bella occasione. Diciamo che ci stiamo divertendo, anche se è un Natale pieno di soldi: ci sono 10-11 milioni in palio, chi se li prende si porta via mezzo panettone".

Ci sono favorite in questa finale secca? Che sensazioni hai?

"Per me il Bologna dovrebbe giocare come quando ha battuto il Napoli poche settimane fa. Non vedo altro modo se non mettercela tutta. Questa squadra si esalta contro le grandi: l’Inter ormai è una vittima abituale, il Napoli è appena inciampato. È chiaro che la differenza tecnica è ampia: il Napoli ha campioni, il Bologna ha Orsolini e soprattutto un gruppo che fa la cosa più bella del calcio, la squadra".