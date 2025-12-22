Vivi Napoli-Bologna con noi su Radio Tutto Napoli! Dalle 19 è live "Napoli in campo"
In onda già ininterrottamente dalle 8, anche oggi puoi vivere tutte le emozioni della gara del Napoli, prima, durante e dopo, su Radio TuttoNapoli, prima web-radio sul Napoli interamente realizzata dalla redazione di TuttoNapoli.net. Dalle 19.00 via alla lunga diretta di "Napoli in campo" con Antonino Treviglio, Christian Marangio ed i nostri opinionisti fino alle 24. I protagonisti, come sempre, sarete voi: potete mandarci messaggi whatsapp testuali o vocali al 349-4458615 oppure chiamarci allo 081-17974125
Per ascoltarci CLICCA QUI! Oppure scarica le nostre app gratuite per Iphone e Android
Qui per scaricare l'app per Iphone o Ipad
Qui per scaricare l'app per Android
Qui per le Smart Tv Android (in arrivo Samsung ed Lg)
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
