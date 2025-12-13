Radio TN Lucca via? Caporale: “Un azzardo senza la certezza del recupero completo di Lukaku”

vedi letture

Il giornalista Carlo Caporale è intervenuto nel corso di "Sabato azzurro" sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android): “Quantificare i cambi che il Napoli potrebbe fare è difficile perchè bisognerebbe conoscere le condizioni dei singoli giocatori dopo Lisbona. Si può pensare che qualche variazione nell’11 titolare possa esserci, ma starà a Conte capire lo stato di salute della squadra, sempre considerando che poi con i 5 cambi si può far rifiatare qualcuno anche a partita in corso.

Lucca titolare domani contro la sua ex squadra anche per far rifiatare Hojlund? Rispetto ad altri nuovi acquisti, fin qui ha avuto un percorso più accidentato. Non ha fatto malissimo, ma sta ancora facendo un suo percorso di crescita che finora non è arrivato al punto giusto. Il Napoli dopo la gara di Udine avrà la Supercoppa e poi proseguirà il tour de force, quindi spazio per Lucca ci potrà essere anche se farlo partire dall’inizio è una decisione che Conte ancora non riesce a prendere. Ci auguriamo che le cose possano cambiare, significherebbe che Lucca abbia avuto un incremento prestazionale.

Futuro di Lucca? Il suo status di giocatore in prestito non rende facile il suo trasferimento nella finestra di gennaio, poi c’è da fare un’analisi tecnica e intima del giocatore. Anche da rincalzo ad esempio Raspadori e Simeone si sono ritagliati uno spazio importante e significativo per le fortune del Napoli. Quindi un po’ le voglie del giocatore, un po’ l’aspetto burocratico, oltre al fatto di darlo a qualche diretta avversaria, ci sono tutta una serie di cose da valutare. Un altro aspetto da valutare è che il Napoli non può lasciar partire Lucca senza la certezza del recupero pieno di Lukaku. Sarebbe un azzardo”.