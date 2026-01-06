Da Verona avvisano: “Momento difficile, ma mai dare per spacciato l’Hellas! Su Giovane…”

vedi letture

Tommaso Badia, giornalista di CalcioHellas, è intervenuto nel corso di 'Cronache azzurre' sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito, in auto col DAB Campania o sulle app gratuite (qui per Iphone o qui per Android).

Qual è il momento psicologico del Verona? Che gara ti aspetti domani contro il Napoli? “La sconfitta in casa contro il Torino, soprattutto per come è arrivata, è stata una brutta batosta. Zanetti nel post-partita era molto arrabbiato, ha subito richiamato la squadra portandola in ritiro. Psicologicamente non è un grande momento. Le vittorie contro Atalanta e Fiorentina avevano dato un po’ di respiro, si sperava di arrivare a questo tris di partite contro Napoli, Lazio e Bologna con più punti. Il Verona però ha già dimostrato di dare il meglio di sé quando è sotto pressione e quando sembra spacciato e magari questo ritiro servirà ad affrontare al meglio questo tris di partite dal quale si spera di venir fuori con qualche punto".

Su Giovane: “Piace anche al Napoli, ma non solo. Una delle ipotesi che risulta negli ultimi giorni è di una cessione a gennaio, in stile Rrahmani al Napoli o Amrabat alla Fiorentina, ma con il giocatore che resta sei mesi al Verona. E’ già accaduto in passato, ma in questo caso il rischio è che magari ad aprile tiri un po’ indietro la gamba. E’ sempre rischioso, ci sono tante valutazioni da fare”.