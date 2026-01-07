Live Napoli - Hellas Verona 2-2 (Frese 16', Gift Orban 27', McTominay, Di Lorenzo 82'): pari al Maradona

vedi letture

97' - TERMINA LA GARA 2-2 AL MARADONA.

90' - 7' di recupero. LUNGA

86' - Perdite di tempo continue, il recupero sarà almeno di 6 minuti

84' - CREDIAMOCI! CREDIAMOCI! CREDIAMOCI!

82' - GOOOOOOOOOOL! DI LORENZOOOOOOOOO! Marianucci inventa con un dribbling, cross al centro e girata di Di Lorenzo che non sbaglia!

79' - Non chiara l'immagine del tocco di mani di Højlund, decisione assurda.

77' - ANNULLATO IL PARI ANCHE A MCTOMINAY per fuorigioco di Rrahmani

74' - ANNULLATO IL PARI AL NAPOLI: tocco di mani di Højlund.

70' - GOOOOOOL! RASMUUUUUS! Cross di Politano, McTominay disturba e Højlund non sbaglia!

66' - Entrato con il turbo Spinazzola, ubriaca di finte Bradaric ma poi calcia male.

64' - Dentro Giovane, fuori Sarr

63' - C'è tantto tempo a disposizione per il Napoli, crederci!

61' - Fuori Elmas dentro Marianucci

61' - Ha alzato il ritmo il Napoli

55' - Fuori Gutierrez dentro Spinazzola

54' - GOOOOOL DEL NAPOLI! MCTOMINAY DI TESTA! DAI NAPOLI DAI DAI DAI! Montipò va a prendere le mele uscendo malissimo e McTominay salta più in alto di tutti!

53' - Destro di Lang dopo lo scarico di Elmas ma Montipò devia in corner

52' - Ottimo dribbling di Lang che guadagna un calcio di punizione.

50' - Corner in favore del Napoli

46' - RIPARTE LA GARA

19.35 - Tutto pronto per la ripresa

49' - Termina il primo tempo

45' - 4' di recupero

41' - OCCASIONE MCTOMINAY! Lavoro perfetto di Højlund che serve al centro McTominay ma Nunez si immola con il petto

39' - Hellas messo in campo in maniera perfetta, riesce poco il Napoli

33' - Højlund non riesce a battere Montipò! Grande cross di Di Lorenzo ed il danese va ad un passo con un bel colpo di testa a battere l'estremo difensore veronese

32' - Vediamo se reagirà il Napoli al doppio svantaggio

27' - Gift Orban! Hellas Verona raddoppia al Maradona: non sbaglia il rigore l'attaccante del Verona, Napoli sotto di 2

26' - "A seguito di revisione, il numero 4 del Napoli tocca il pallone con la mano, decisione finale calcio di rigore".

25' - REVIEW IN CORSO.

22' - Sugli sviluppi di una rimessa laterale Buongiorno tocca nettamente il pallone con la mano, il Verona ferma il gioco. Check in corso

22' - GIOCO FERMO. CHECK DEL VAR

20' - Gift Orban si stacca dalla marcatura e prova il destro, palla out.

19' - Dopo 393' minuti il Napoli torna a prendere gol.

16' - GOL DELL'HELLAS VERONA! Contropiede fatale per il Napoli che rientra male e subisce il gol di tacco di Frese. Gift Orban gestisce l'azione allargando per Bradaric, da questi a Nunez che trova al centro Frese che con il tacco batte M.Savic

14' - Prima occasione per il Verona che vince un contrasto con Gift Orban e prova immediatamente il tiro che è debole e non impegna M.Savic.

12' - Dominio Napoli in questi primi minuti del primo tempo

8' - OCCASIONE PER ELMAS! Di Lorenzo è bravissimo ad imbucare sul primo palo per l'inserimento di Elmas che senza pensarci calcia ma trova la respinta di Montipò!

5' - Fallo di Bernede su Lobotka.

3' - Inserimento di Noa Lang dietro la difesa del Verona ma l'olandese era partito in posizione di fuorigioco.

2' - Giropalla azzurro.

18.30 - INIZIA NAPOLI-HELLAS VERONA!

18.28 - Squadre in campo, inno della Serie A

18.25 - Rasmus Hojlund viene premiato da Valentina De Laurentiis a bordo campo. L'attaccante danese del Napoli è il miglior giocatore della Serie A del mese di dicembre.

18.15 - Terminato il riscaldamento, entra in campo la Supercoppa italiana conquistata Riyad dagli azzurri. Sulle note di "We are the Champions", capitan Di Lorenzo alza la coppa davanti al pubblico del Maradona e agli obiettivi dei fotografi".

18.10 - Nel pre-partita di Napoli-Verona, Lele Oriali, coordinatore dello staff tecnico azzurro, è intervenuto ai microfoni di DAZN: "Pensiamo partita dopo partita. non abbiamo molte possibilità di far giostrare tutti come vorremmo: non abbiamo tante alternative. quando recupererà qualcuno, magari potremo permettercelo".

"Oggi sarà assente Neres, ma non penso che lui sia tutto. il merito va anche alla squadra ed all'allenatore, che nelle difficoltà si è sempre ben districato, grazie anche al nostro spirito di squadra".

Sul mercato: "Il mercato non mi compete direttamente, perciò non posso esprimermi più di tanto sul possibile ritorno di Raspadori, anche se ammetto che mi piacerebbe rivederlo in azzurro: sarebbe utile sia a noi che alla Nazionale".

18.05 - Nel pre-partita di Napoli-Verona, il tecnico degli scaligeri Paolo Zanetti è intervenuto ai microfoni di DAZN: "Stare in ritiro non piace mai a nessuno, ma era necessario. Dobbiamo prenderci le nostre responsabilità. Siamo stati in ritiro per compattarci e per dimostrare che abbiamo imparato la lazione.

Abbiamo visto che loro sono devastanti e che stanno facendo un ottimo campionato. Sarà difficilissimo e dobbiamo mettere in campo una grande corsa, abbiamo tante partite in pochi giorni perciò metterò in campo chi sarà più in forma".

18.02 - Nel pre-partita di Napoli-Verona, sfida valida per la 19esima giornata di Serie A Enilive, ad intervenire ai microfoni di DAZN interviene Roberto Gagliardini, centrocampista dei scaligeri: "I confronti sono sempre tantissimi nella squadra ed accadono quotidianamente. Dobbiamo dimostrare che la gara col Torino è superata: dobbiamo fare bene.

Noi cerchiamo di mandare sempre messaggi positivi. Qualche ragazzo è alle prime esperienze e non dobbiamo sbagliare perché questa è una grande occasione per rifarci.

Questa è una occasione perché da un certo punto di vista è più facile giocare contro le big che contro le altre, perché ci sono motivazioni differenti e più elevati. Cerchiamo di fare più punti possibili".

18.00 - Alessandro Buongiorno, difensore azzurro, è intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre-prepartita di Napoli-Verona: "Sarà una gara tosta e intensa, dovremmo essere bravi nei duelli a tutto campo per vincere la partita. Con tanti impegni ravvicinati è bene ogni tanto fare le rotazioni, ci sono giocatori che possono giocare bene e far bene. Devono tutti farsi trovare pronti, essendoci tante partite dobbiamo essere tutti pronti e a disposizione del mister".

Si gioca a pochi giorni da Inter-Napoli. "Noi guardiamo al nostro, i tre punti sono sempre i tre punti e sono importantissimi come quelli della prossima contro l'Inter".

17.30 - Tre cambi di formazione per Conte per la gara contro l'Hellas delle 18.30. Torna Lang in attacco al posto di Neres infortunato ma ci sono anche altre novità rispetto alla Lazio, ovvero Buongiorno che rientra da titolare dietro e Gutierrez a sinistra al posto di Spinazzola. Ecco le formazioni ufficiali:

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Elmas, Lang; Hojlund

A disposizione: Meret, Contini, Juan Jesus, Olivera, Lucca, Marianucci, Spinazzola, Prisco, De Chiara

Allenatore: Antonio Conte

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Bella-Kotchap, Valentini; Bradaric, Niasse, Gagliardini, Bernede, Frese; Sarr, Orban

A disposizione: Perilli, Toniolo, Oyegoke, Yellu, Serdar, Nelsson, Giovane, Slotsager, Kastanos, Harroui, Ebosse, Mosquera, Cham, Al-Musrati

Allenatore: Paolo Zanetti

17.00 - C'è forte attesa per le scelte di Antonio Conte costretto a fare a meno anche di David Neres.

16.35 - Inizia lentamente a riempirsi il Diego Armando Maradona, clima non ideale a Napoli e orario poco funzionale per i tantissimi tifosi azzurri.

16.00 - Pioggia battente al Maradona, affluenza ancora a rilento.

15.00 - Per la partita contro l'Hellas Verona, complice il giorno durante la settimana e l'orario (18.30), fino a ieri erano esaurite solo le due Curve superiori mentre erano quasi terminati i biglietti per i Distinti superiori. Buon ritmo, invece, per la prevendita col Parma e col Sassuolo con Distinti inferiori e Curve superiori esaurite e ancora diversi giorni di tempo per approfittarne. Per tornare al Maradona un mese dopo e con una coppa in più in bacheca.

14.50 - Da qualche minuto ha ripreso a piovere a Fuorigrotta. Ricordiamo che vige allerta meteo fino alle 20 di livello giallo oggi in città.

14.30 - Situazione tranquilla al momento a Fuorigrotta per quanto riguarda la viabilità. Pochissimi tifosi all'esterno dello stadio e non ci sono ancora rallentamenti in tangenziale.

Stadio Diego Armando Maradona (Napoli) mercoledì 7 gennaio ore 18:30

NAPOLI (3-4-2-1) probabile formazione: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Elmas, Lang; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte

Ballottaggi: Juan Jesus-Buongiorno 45-55%, Spinazzola-Gutierrez 45-55%

Indisponibili: De Bruyne, Gilmour, Anguissa, Lukaku, David Neres

HELLAS VERONA (3-5-2) probabile formazione: Montipò; Nunez, Nelsson, Bella-Kotchap; Oyegoke, Serdar, Al-Musrati, Bernede, Frese; Giovane, Mosquera. Allenatore: Paolo Zanetti

Ballottaggi: Serdar-Niasse 60-40%, Mosquera-Orban 55-45%

Indisponibili: Suslov, Akpa-Akpro, Belghali (Coppa d'Africa)

DOVE SEGUIRLA - Diretta Tv su DAZN, diretta testuale su Tuttonapoli e reaction ed opinioni live su Radio Tutto Napoli

Amici di Tuttonapoli benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Hellas Verona, ore 18.30 al Maradona, turno infrasettimanale per la diciannovesima giornata di campionato.