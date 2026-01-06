Radio TN Damascelli: "Conte top, mi auguro solo maturi su certe dichiarazioni"

Tony Damascelli, giornalista de Il Giornale, intervenuto nel corso di Pausa Caffè, trasmissione sulla nostra Radio Tutto Napoli.

"Il Var ha accentuato le polemiche anche con la nostra mentalità latina. Il futuro del Var è oggi, non cambierà nulla nell'immediato, ma ci saranno alcune modifiche sul fuorigioco ispirandosi a Wenger con una novità accettata dai vertici.

Le tre di testa sono più definite, anche se Chivu è un debuttante rispetto a Conte e Allegri. Il Milan ha un secondo allenatore in campo è Modric. Sul Napoli non ci sono sorprese, l'organico è forte e il valore aggiunto arriva da Conte e dalla società stessa. Mi auguro ci sia una maturità di Conte che non può puntualmente tirar fuori ogni tanto queste lamentele sull'organico o sulla disponibilità del club. L'Inter mi sembra deficitaria dietro quando viene attaccata, come la Nazionale. Ma la squadra è solida.

Gasperini? Sette sconfitte non sono un visto interessante per una squadra che ha un nuovo allenatore le cui qualità sono indubbie. Sui comportamenti si apre un lungo discorso che non riguarda solo lui. La Roma continua a vivere di equivoci davanti. Raspadori ad esempio era un buon giocatore ma è un dodicesimo, non è un titolare, e occupa un ruolo ibrido dove già ci sono giocatori. Alla Roma manca un centravanti vero.

La Juventus ha dei problemi opposti, ha un'identità di gioco grazie a Spalletti ma deve ancora capire cosa fare lì davanti. Openda e David sono due giocatori banali, nulla di più, pur avendo un passaporto importante. All'estero avevano fatto bene.

L'algoritmo di Comolli è come il Var, che ti dà il dato del momento, il fotogramma di quello che succede, ma non ha la temperatura di ciò che accade, è un'immagine fredda. Il dato va confortato con la temperatura del corpo, del sangue del giocatore, la sua fragilità individuato. L'algoritmo serve a chi non conosce bene il calcio".

