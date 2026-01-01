Clamoroso al Chelsea: risoluzione con Maresca! Col Napoli ci sarà un altro allenatore
La notizia era nell'aria, adesso è ufficiale. Enzo Maresca non è più l'allenatore del Chelsea. Di seguito la nota dei Blues: "Il Chelsea Football Club e l’allenatore Enzo Maresca hanno deciso di separarsi. Durante la sua permanenza al club, Enzo ha guidato la squadra al successo nella UEFA Conference League e nel Mondiale per Club FIFA.
Questi traguardi resteranno una parte importante della storia recente del club e lo ringraziamo per il contributo dato alla società. Con diversi obiettivi ancora in gioco in quattro competizioni, tra cui la qualificazione alla Champions League, Enzo e il Club ritengono che un cambiamento possa offrire alla squadra la migliore possibilità di rimettere la stagione sui giusti binari. Auguriamo a Enzo il meglio per il futuro".
Ricordiamo che il Chelsea a fine gennaio giocherà contro il Napoli in Champions League, nell'ultima giornata della League Phase della competizione, in una partita che sarà probabilmente decisiva per le sorti di entrambe le squadre.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Lazio
|Napoli
