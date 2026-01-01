Podcast L'ex Lazio Ballotta: "Napoli al top, ma all'Olimpico gara pesante dopo le polemiche..."

Marco Ballotta, ex portiere tra le altre della Lazio, è intervenuto nel corso del Bar di Tuttonapoli sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android): "

Napoli–Lazio è una sfida chiave della domenica. Che partita ti aspetti, anche pensando al confronto Conte–Sarri?

"È una partita molto importante, soprattutto per la classifica. La Lazio arriva da un momento complesso, con qualche polemica e una mezza battuta d’arresto a Udine, ma ha bisogno di punti per continuare il suo percorso dopo una serie di buoni risultati. Il Napoli invece è in una condizione eccellente: tra Supercoppa e vittoria dell’ultima giornata vive un momento molto positivo. Se rientreranno Lukaku e altri infortunati, potrà fare un girone di ritorno a tutto gas. Poi il mercato dirà se qualcuno interverrà per migliorare la rosa".

Veniamo al tema portieri in casa Napoli: il dualismo Meret–Milinković-Savić prima dell’infortunio di Meret e poi la scelta obbligata. Che valutazione dai?

"Meret è stato sfortunato perché c’era un’alternanza decisa da Conte: inizialmente giocava lui, poi Milinković ha trovato spazio. Con l’infortunio di Meret è diventato titolare Milinković e, secondo me, Conte ormai ha deciso che sarà lui il primo portiere, visti anche i risultati personali e di squadra. Meret però è un portiere che a me piace molto. A Napoli però Meret è sempre stato molto discusso. Sì, nonostante i due scudetti vinti, c’è sempre stata una certa titubanza nei suoi confronti, soprattutto per il gioco coi piedi. Secondo me ha ricevuto troppe critiche. È un ottimo portiere e tra i pali dà più sicurezza rispetto a Milinković. Io, tra i due, preferisco Meret".

Quali sono le principali differenze tra Meret e Milinković-Savić?

"Meret è più completo e più sicuro tra i pali. Milinković ha grande fisicità, copre bene la porta e ha un lancio lungo molto efficace, ma fa più fatica sulle palle basse. Oggi però si valuta molto anche il portiere con i piedi e sotto questo aspetto Milinković offre soluzioni diverse, permettendo un gioco più diretto che può diventare un’arma".

Dove collochi Meret nel panorama dei portieri di Serie A?

"In Serie A forse ci sono un paio di portieri più forti di lui, ma Meret lo metto tranquillamente tra i primi quattro. In generale, comunque, stiamo vivendo un momento molto positivo per i portieri italiani: ce ne sono tanti di livello".

Guardando anche a Inter e Milan, quanto è cambiato il ruolo del portiere nel calcio moderno?

"Il portiere è sempre fondamentale. Per me deve prima di tutto parare: una parata vale come un gol. Oggi però si guarda tantissimo all’impostazione. La cosa più importante resta la sicurezza che trasmette alla difesa. Senza quella, nascono grandi problemi. Serve personalità, perché il portiere è solo contro tutti: può fare quattro parate decisive, ma basta un errore per essere giudicato solo per quello".