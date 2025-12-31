Sky, Di Marzio: "Sarà mercato creativo. Lucca? Se parte, arriva una punta"

"Sarà un mercato creativo da parte del Napoli". Così Gianluca Di Marzio, esperto di Sky Sport, commentando quelle che saranno le mosse del club azzurro tra qualche settimana tra la necessità di rinforzare la rosa e le limitazioni con il mercato a saldo zero: "Se uscirà Lucca dovrà arrivare un attaccante alle stesse condizioni, prestito per prestito, e con stesso stipendio. Ripeto, per questo non sarà facile il mercato del Napoli a gennaio. Dovbyk? Non c'è questa idea per scambio con la Roma con Lucca da Gasperini. Dobbiamo anche capire se arriverà un centrocampista visto che a gennaio torneranno sia Gilmour che Anguissa".

