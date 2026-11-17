Podcast De Bruyne play, Gaito: "Passata per genialata, ma non è così! S'è visto col Belgio..."

Dal ruolo di De Bruyne ai numeri del bilancio del Napoli. Il direttore Antonio Gaito è stato protagonista nel solito punto nel "Buongiorno Tutto Napoli", la prima trasmissione live già dalle 7 sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania.

Il Napoli è ancora alla ricerca di una propria identità? E quanto sono fondate le critiche rivolte ad Allegri per la gestione di De Bruyne e Hojlund?

"Alcune analisi, pur con toni ed esagerazioni, hanno un fondo di verità. Non si può magnificare ogni scelta di Allegri in una stagione in cui il Napoli è decimo in classifica. Anche la gestione di De Bruyne da play davanti alla difesa è stata raccontata come una grande invenzione, ma personalmente ero scettico fin dall'inizio. Capisco l'emergenza legata all'infortunio di Lobotka e schierarlo lì, ma non possiamo presentare questa soluzione come una genialata. De Bruyne è ancora un giocatore in grado di fare la differenza, sta bene, non è a fine carriera come Modric. Ha caratteristiche che gli permettono di svariare, occupare gli half spaces, attaccare l'area e trovare l'ultimo passaggio. Schierandolo davanti alla difesa, invece, gli si affidano compiti differenti e si perde gran parte del suo potenziale offensivo. Nel Napoli questa scelta serve soprattutto a facilitare l'uscita del pallone dalla difesa, visto che la squadra non ha ancora automatismi e una costruzione dal basso efficace. Il confronto con il Belgio è significativo: lì De Bruyne riceve il pallone tra le linee e può esprimere al meglio le proprie qualità d'imbucata, mentre nel Napoli deve partire molto più indietro ed è lui che deve far uscire palla. Non è una questione di opinioni, ma di dati: nel posizionamento medio anche in pressione o riaggressione il Napoli è nelle ultime posizioni. Mi auguro che De Bruyne possa tornare a giocare più avanzato, ma resta da capire quale sarà l'identità tattica della squadra. Siamo a metà novembre e ancora non è chiaro come Allegri voglia far giocare il Napoli".

Il bilancio del Napoli ha fatto registrare un fatturato record e un utile di circa 2,5 milioni di euro. È un segnale positivo verso il mercato di gennaio?

"Il bilancio presenta una doppia lettura. Quella positiva è che, nonostante i grandissimi investimenti per Conte, il Napoli è riuscito sostanzialmente a chiudere in pareggio, senza alcun collasso finanziario. Sono cresciuti anche i ricavi commerciali, grazie al lavoro dell'area marketing e business, sia attraverso la vendita delle maglie autoprodotte sia con gli sponsor. È aumentato sensibilmente anche il fatturato legato al match day nonostante uno stadio senza attività correlate. Tuttavia, c'è un aspetto che deve far riflettere: gli stipendi sono cresciuti di quasi il 30% e si tratta di contratti pluriennali, che in alcuni peseranno anche nei prossimi bilanci. Inoltre, il fatturato record di oltre 380 milioni comprende circa 100 milioni di plusvalenze, di cui oltre 70 legate a Osimhen, e i ricavi della Champions League. A questi si aggiungono circa 20 milioni derivanti dall'indennizzo ottenuto dalla Lega Serie A nella controversia sui diritti televisivi internazionali: una somma una tantum che non si ripeterà. Senza quest'ultima entrata straordinarie, il Napoli avrebbe chiuso in perdita di circa 20 milioni come prevedevano tutti gli esperti. Il prossimo bilancio dovrà quindi fare i conti con ricavi potenzialmente inferiori di circa 150-160 milioni, considerando le plusvalenze e la possibile assenza della Champions. Una parte sarà compensata dalla riduzione degli ammortamenti, ma sarà comunque necessario intervenire sul monte ingaggi. Ed in effetti abbiamo già visto un mercato sofferto con il sacricicio Gutierrez, uno dei pochi che potevi cedere, e soltanto due prestiti"

Quali prospettive a gennaio?

"Dalla lettura del bilancio non sarei troppo fiducioso sulla possibilità di fare grandi investimenti a gennaio: molto dipenderà dalla capacità del Napoli di essere almeno in corsa nella corsa alla qualificazione in Champions League per poter fare un sacrificio. Anche perché puoi prendere giovani che pesano meno come stipendio, ma costano di cartellini e così rialzi gli ammortamenti e sei un po' legato da ogni prospettiva. Non a caso, nella chiusura del bilancio la società sottolinea la necessità di mantenere la competitività rispettando gli indici UEFA e la sostenibilità economica. Anche andare avanti il più possibile in Champions sarebbe fondamentale".