Podcast Caso De Bruyne, Forgione: “La moglie non c’entra! Con Allegri si trova peggio di Conte…”

Angelo Forgione analizza le difficoltà del Napoli, il rendimento di De Bruyne e Hojlund, le responsabilità tattiche di Allegri e le prospettive del mercato.

Angelo Forgione, giornalista e scrittore, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli live dalle 7 su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania: "De Bruyne? Più che una nota di consolazione, per me è una nota di rabbia. Vedere De Bruyne giocare continuamente a questi livelli con la Nazionale e non vederlo mai così nel Napoli fa rabbia e deve far riflettere. Non è pensabile che il calciatore non ci metta del suo, evidentemente c'è qualcosa che non funziona nel contesto in cui viene utilizzato. Lo stesso discorso vale anche per Hojlund e, per certi aspetti, per Vergara: quando vanno in Nazionale sembrano altri giocatori, poi tornano nel grigiore del Napoli. Tutto quello che è venuto fuori in questi giorni, comprese le dichiarazioni della moglie di De Bruyne, è stato anche oggetto di un dibattito mediatico distorto. Quelle parole risalgono a due mesi fa e soltanto adesso vengono riprese perché si parla di una possibile partenza. Il punto è che De Bruyne non sembra felice. Aveva accolto con soddisfazione l'addio di Conte e con nuove speranze l'arrivo di Allegri, perché voleva capire quale indirizzo tattico avrebbe preso la squadra. Invece mi sembra che la situazione non sia molto diversa da quella precedente, per certi versi sia persino peggiorata. Oggi De Bruyne si sente un pesce fuor d'acqua. Con il Belgio riesce a prendersi le proprie responsabilità, sale in cattedra e dimostra tutto il suo valore. A Napoli non lo vediamo mai a questi livelli".

Quanto peserebbe un eventuale addio di De Bruyne a gennaio, soprattutto nella corsa alla Champions League?

"Naturalmente sarebbe una perdita importante, ma bisogna anche valutare il rapporto tra costi e benefici. De Bruyne viene pagato come un top player, ma quando indossa la maglia del Napoli non riesce a offrire quel rendimento. La società deve quindi interrogarsi sulla convenienza di continuare questo rapporto. Dopo la parentesi delle Nazionali, il Napoli è chiamato a riflettere seriamente sul futuro del calciatore. De Bruyne non può continuare a giocare in questa maniera, nemmeno fino a giugno, perché sarebbe uno spreco di risorse economiche. Se parliamo del De Bruyne che vediamo attualmente nel Napoli, credo che la squadra possa farne a meno, anche se lo dico a malincuore. Se invece riuscissimo a vedere il De Bruyne del Belgio, sarebbe un discorso completamente diverso. Per ottenere quel rendimento, però, servirebbe un lavoro tattico differente. Bisognerebbe ripensare la squadra e mettere De Bruyne al centro del gioco. Non so sinceramente se Allegri sia disposto o sia in grado di modificare l'assetto per valorizzarlo pienamente. Lo stesso ragionamento vale per Hojlund, che con la Danimarca dimostra di essere un attaccante di grande valore. Bisogna metterlo nelle condizioni di esprimersi".

Anche Hojlund segna con continuità in Nazionale, mentre nel Napoli fatica. Sono giuste le critiche ricevute dopo l'occasione contro la Lazio?

"Assolutamente no. Non possiamo pensare che Hojlund non si impegni con il Napoli e che invece dia tutto quando gioca con la Danimarca. È un ragionamento assurdo. Il calcio è uno sport di squadra e quando le cose vanno male finiscono per risentirne anche i calciatori che normalmente garantiscono un buon rendimento. Poi può capitare l'occasione sbagliata e immediatamente partono le critiche. Ma oggi Hojlund non mi sembra assolutamente un calciatore da mettere in discussione. Certamente ci aspettiamo qualcosa in più da lui, ma ci aspettiamo molto di più dal Napoli nel suo complesso. Contro la Lazio, per esempio, non considero quella di Hojlund una vera occasione clamorosamente fallita. Il pallone gli arriva leggermente dietro, lui prova comunque a indirizzarlo verso la porta e fa quello che può. Se la palla fosse arrivata con una velocità diversa, probabilmente sarebbe entrata. Per me il vero gol sbagliato in quella partita è quello di De Bruyne, che ha avuto il tempo di prendere la mira davanti al portiere. Non possiamo attribuire a Hojlund le responsabilità di un'intera squadra che fatica a creare e a segnare. Anzi, per quanto mi riguarda, resta uno dei migliori calciatori del Napoli".

Tra le situazioni di Lang, Lucca e Anguissa e le difficoltà della squadra, cosa dovrebbe fare Manna nel mercato di gennaio?

"Il direttore sportivo deve cercare di intervenire, anche se sappiamo che non avrà una disponibilità economica illimitata e che il mercato di gennaio offre poche opportunità importanti. I calciatori di alto livello difficilmente lasciano le proprie squadre a metà stagione. Bisogna quindi avere fiuto e cercare operazioni intelligenti, magari individuando giocatori come Alisson Santos, che arrivano senza grandi aspettative e poi dimostrano di poter reggere il livello della Serie A. Non mi aspetto grandi colpi, ma credo che il Napoli debba cominciare a lavorare già da gennaio per correggere gli errori commessi. Lo stesso Manna, con le dichiarazioni della scorsa settimana, ha riconosciuto che qualcosa non ha funzionato. La situazione sta diventando critica e, se il Napoli vuole continuare a inseguire le ormai minime speranze di raggiungere il quarto posto, deve intervenire. Le strade sono due: migliorare il lavoro sul campo, soprattutto dal punto di vista tattico e della produzione offensiva, e utilizzare il mercato per inserire giocatori che possano dare qualcosa in più. La somma di questi due interventi dovrebbe portare a un miglioramento. Se invece non si fa nulla, si rischia di ripetere gli errori del passato, quando il mercato è servito a correggere poco o niente".

Il Napoli ha chiuso il bilancio con un utile di 2,2 milioni e un valore della produzione record di 384 milioni. Sono numeri che dimostrano la solidità del club?

"Assolutamente sì. Chi dipinge il Napoli come una società in difficoltà economica sbaglia. Il problema non riguarda la solidità attuale, ma la capacità di proseguire questo percorso. Questi risultati sono arrivati grazie allo Scudetto e soprattutto alla qualificazione in Champions League. Il problema è che il Napoli non ha sfruttato fino in fondo quella partecipazione, uscendo anticipatamente dalla competizione, e adesso rischia di ripetere lo stesso errore. C'è anche il pericolo concreto di non qualificarsi alla prossima Champions. Nel calcio basta poco per perdere la strada maestra e ritrovarsi costretti a un ridimensionamento. Se il Napoli dovesse fallire gli obiettivi europei, bisognerebbe capire come la società reagirebbe sul mercato e quali strategie adotterebbe per la stagione successiva. Conosciamo il modo di operare di De Laurentiis e soprattutto di Chiavelli, che considero una figura centrale nella gestione economica del club. Sappiamo quanto siano attenti a ogni uscita di denaro. Per questo bisogna restare vigili: oggi il Napoli ha ancora un paracadute economico importante, ma se dovesse perderlo non sarebbe semplice ricostruirlo. La società ha basi solide, però deve correggere rapidamente gli errori tecnici e sportivi per evitare di compromettere quanto costruito negli ultimi anni".