Tuttonapoli Hojlund si trasforma in Nazionale: cosa cambia dal Napoli? I dati svelano le differenze

La doppietta al Portogallo conferma il rendimento straordinario di Hojlund con la Danimarca. Il confronto statistico con il Napoli rivela grosse differenze

Rasmus Hojlund sembra un attaccante completamente diverso quando indossa la maglia della Danimarca. La doppietta realizzata contro il Portogallo, che ha portato il suo bottino a cinque reti nelle prime cinque partite di Nations League, riaccende il dibattito sul rendimento del centravanti del Napoli. I numeri evidenziano una differenza significativa tra le prestazioni con il club e quelle con la Nazionale, soprattutto in termini di pericolosità offensiva e realizzazione. Il confronto prende in considerazione tutte le partite disputate in questa stagione tra Serie A e Champions League da una parte, Nations League dall'altra.

Hojlund, i numeri a confronto tra Napoli e Danimarca

La differenza più evidente riguarda la frequenza realizzativa: con il Napoli Hojlund segna un gol ogni 350 minuti, mentre con la Danimarca va a bersaglio ogni 83 minuti. Un rendimento oltre quattro volte superiore, che trova una prima spiegazione nella qualità e nella quantità delle occasioni a disposizione. In Nazionale il centravanti produce infatti 0,71 xG ogni 90 minuti, contro gli 0,32 del Napoli, un dato che suggerisce come la squadra danese riesca a metterlo più frequentemente nelle condizioni di concludere da posizioni pericolose.

Duelli vinti e finalizzazione: le altre differenze tra Napoli e Danimarca

La differenza non si limita però alle opportunità da gol. Con la Danimarca Hojlund calcia 3,70 volte ogni 90 minuti, contro le 2,48 del Napoli, e crea quasi il doppio delle occasioni per i compagni (1,52 contro 0,77). Anche i tocchi in area aumentano, seppur in misura più contenuta. Un altro dato significativo riguarda i duelli: il centravanti ne vince il 57,1% con la Nazionale, contro il 41,6% con il Napoli, pur ingaggiandone leggermente meno in media. Un segnale di maggiore efficacia nei confronti individuali, che si aggiunge alla superiore incisività offensiva.

C'è comunque il tema della finalizzazione. Con il Napoli Hojlund ha realizzato 3 gol a fronte di 3,77 xG, mentre con la Danimarca è già a 5 reti con 3,27 xG: in azzurro segna leggermente meno di quanto suggeriscano le occasioni create - pesa l'errore sotto porta con la Lazio da 0,90xG - mentre in Nazionale sta facendo meglio delle aspettative statistiche. Un confronto che evidenzia soprattutto il diverso funzionamento offensivo delle due squadre, ma anche una differenza nell'efficacia sotto porta, pur considerando il campione di minuti decisamente più ridotto con la Danimarca.

Statistiche totali

Statistica Napoli Danimarca Minuti giocati 1.051 414 Gol 3 5 xG 3,77 3,27 Occasioni create 9 7 Tiri (in porta) 29 (11) 17 (8) Tocchi 311 141 Tocchi in area 55 25 Duelli vinti 52 (41,6%) 20 (57,1%)

Statistiche normalizzate per 90 minuti