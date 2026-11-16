Podcast Schwoch: "Allegri non è il principale colpevole! In tante gare il Napoli ha giocato bene..."

Stefan Schwoch analizza le difficoltà di Hojlund e Lucca, difende Allegri e valuta i possibili rinforzi del Napoli: da Varela al talento Cacciamani.

Stefan Schwoch, ex attaccante del Napoli, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica sul Napoli in onda dalle 7 su sito, app smartphone e smartTv e Dab Campania: "Secondo me a Napoli gli sta mancando soprattutto la tranquillità. Quando un attaccante gioca in un ambiente nel quale si sente protetto, sicuro e circondato dalla fiducia di tutti, diventa tutto più semplice. In questo momento Hojlund probabilmente avverte maggiormente queste sensazioni in Nazionale, dove si trova in un ambiente che sente più naturale. A Napoli le pressioni sono completamente diverse, anche perché è praticamente l'unico attaccante sul quale la squadra può fare affidamento. Se non segna lui, diventa difficile trovare altre soluzioni, anche perché ha pochi sostituti. Non credo che gli manchi la fiducia dei compagni, ma probabilmente in Nazionale si sente più libero e protetto. Questo incide tantissimo sulle scelte di un centravanti. Penso, per esempio, al gol realizzato al volo contro il Portogallo: magari in questo momento, con la maglia del Napoli, quel tiro non avrebbe nemmeno provato a farlo. Sono piccoli dettagli che per un attaccante fanno una differenza enorme".

Quanto incidono le scelte di Allegri sulle difficoltà di Hojlund e degli altri calciatori offensivi?

"Io sono convinto che nel calcio le responsabilità vadano sempre divise tra tutti, esattamente come i meriti. Non penso che Allegri sia il principale colpevole di questa situazione. Parliamo di un allenatore che ha vinto tantissimo e che, anche quest'anno, in diverse occasioni ha fatto giocare molto bene il Napoli. Penso ad alcuni momenti della partita contro l'Inter oppure ai primi minuti del secondo tempo contro la Lazio. Sono state prestazioni positive che non possiamo dimenticare. Le difficoltà attuali riguardano tutta la squadra e devono essere affrontate collettivamente. Anche Hojlund deve ritrovare quella serenità che gli permetta di tentare determinate giocate senza paura. Magari pensa di aver perso un po' di fiducia, anche se non è necessariamente così. La cosa bella del calcio è che tutto può cambiare in un batter d'occhio: basta un episodio positivo per trasformare una stagione. Allegri dovrà fare la sua parte, ma lo stesso vale per Hojlund e per tutti i suoi compagni. Nessuno può risolvere questi problemi da solo, perché il calcio è uno sport di squadra".

Sabato il Napoli affronterà il Torino. Che partita ti aspetti al Maradona?

"Mi aspetto un Napoli che cerchi immediatamente di conquistare i tre punti, perché ormai non vince da diverso tempo e ha assolutamente bisogno di tornare al successo. Dall'altra parte ci sarà un Torino che proverà a fare la propria partita. Abate ha trasmesso alla squadra una mentalità precisa: andare su ogni campo cercando di proporre il proprio gioco e le proprie idee, con l'obiettivo di ottenere il massimo risultato. Per questo credo che sarà una partita molto aggressiva fin dall'inizio. Il Napoli dovrà mettere subito in difficoltà il Torino, cercando di sfruttare la propria superiorità tecnica. Se gli azzurri giocheranno una grande partita, avranno molte più possibilità di vincere, perché individualmente hanno qualità superiori rispetto agli avversari. Questo, però, non significa che si possa sottovalutare l'impegno, perché in partite del genere si rischiano sempre brutte sorprese. Mi auguro di vedere un grande Napoli anche perché, dopo diverso tempo, tornerò allo stadio Maradona. Vorrei assistere a una bella partita, ma soprattutto a una vittoria degli azzurri".

Lorenzo Lucca non è mai riuscito a ritrovare il rendimento mostrato a Udine. Credi che sia arrivato il momento di cambiare squadra?

"Lucca sta attraversando un momento di grandissima difficoltà. Credo che ormai il problema sia diventato soprattutto psicologico, perché non riesce più a esprimersi ai livelli che aveva raggiunto con l'Udinese. Le opportunità le ha avute, ma bisogna anche capire che non tutte le piazze sono uguali. Giocare nel Napoli, senza nulla togliere all'Udinese, significa affrontare pressioni completamente diverse, avere altri obiettivi e confrontarsi con aspettative molto più elevate. Quando inizi male in una piazza del genere e non riesci a invertire la situazione, diventa sempre più complicato uscirne. Secondo me Lucca dovrebbe cambiare aria. Naturalmente gli auguro ancora di riuscire ad affermarsi a Napoli, perché mi farebbe piacere vederlo protagonista in una piazza così importante. Però penso che ormai sia entrato in un circolo vizioso: ha paura di sbagliare qualsiasi cosa perché sa che, se una giocata non gli riesce, arriveranno immediatamente le critiche. Deve ritrovare motivazioni e soprattutto un ambiente nel quale possa esprimersi con serenità. Quando un calciatore non è sereno, difficilmente riesce a rendere al meglio".

Gustavo Varela sta facendo molto bene al Monza. Sarebbe un azzardo puntare su di lui già a gennaio?

"Per quello che ha dimostrato fino a questo momento, sarebbe sbagliato definirlo un azzardo. Varela sta facendo molto bene, è un attaccante che si muove tanto e che, per caratteristiche, potrebbe essere utile anche giocando insieme a un altro centravanti. Naturalmente rimane sempre il dubbio legato al salto di qualità: giocare a Monza è una cosa, farlo a Napoli è completamente diverso. Cambiano le pressioni, le aspettative e gli obiettivi. Però, se sei un calciatore di valore e possiedi qualità importanti, il Napoli può rappresentare un trampolino straordinario. Io ho sempre vissuto questa piazza come un privilegio. Giocare in uno stadio pieno, sentire l'affetto della gente durante tutta la settimana e rappresentare una città così importante sono esperienze bellissime. Bisogna però essere capaci di gestire questa pressione, perché a Napoli non giochi soltanto la domenica, ma dal lunedì alla domenica. Devi imparare a viverla in maniera positiva e non lasciarti condizionare negativamente. Se Varela riuscisse a farlo, avrebbe sicuramente le possibilità di affermarsi anche in una piazza come Napoli".

Alessio Cacciamani sta convincendo al Torino e Abate lo considera praticamente insostituibile. Potrebbe essere un profilo interessante per il Napoli?

"Nessuno meglio di Abate può conoscere le qualità di Cacciamani, perché lo ha già allenato alla Juve Stabia e ha seguito da vicino il suo percorso di crescita. Evidentemente vede qualcosa di speciale in questo ragazzo, altrimenti non gli concederebbe tutta questa fiducia. Parliamo di un allenatore che lo ha portato in Serie A, continua a farlo giocare e non vorrebbe rinunciarci nemmeno quando è affaticato. Questo significa che riconosce in lui caratteristiche particolarmente importanti. Naturalmente, per dire con certezza se sarebbe un buon acquisto per il Napoli, bisognerebbe averlo seguito con continuità e conoscere approfonditamente tutte le sue qualità. Quello che posso dire è che sta facendo molto bene al Torino, una piazza che non è affatto semplice e che pretende tanto dai propri calciatori. Se un ragazzo così giovane riesce a sopportare quelle pressioni, significa che possiede già una mentalità interessante. Il Napoli ha obiettivi differenti rispetto al Torino, ma la capacità di reggere le aspettative di una tifoseria esigente è fondamentale. Da questo punto di vista, Cacciamani potrebbe essere sicuramente un profilo interessante per gli azzurri".