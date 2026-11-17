Conferme su Seba Esposito, il Napoli ci prova! Retroscena su ADL e i 3 fratelli

Calciomercato Napoli, Sebastiano Esposito: attaccante polivalente del Sassuolo e della Nazionale, piace da sempre

C’è un made in Italy, anzi un made in Naples, accostato più volte nel tempo al Napoli: Sebastiano Esposito. Ventiquattro anni, attaccante moderno e polivalente del Sassuolo e della Nazionale di Mancini, è un giocatore che piace da sempre agli azzurri. Con le difficoltà del reparto offensivo e il mercato di gennaio alle porte, il suo nome torna d’attualità.

Un attaccante che fa tutto

Come si legge sul Cds oggi in edicola, Esposito può giocare sia da punta sia a ridosso del centravanti, sia da esterno. Una duttilità che lo rende utile in più sistemi e che spiega il gradimento costante nei suoi confronti. Seba, si sottolinea, fa tutto e piace da sempre, e in questa fase della stagione il suo profilo risponde a un’esigenza concreta per una squadra in cerca di alternative in avanti. Anche la convocazione e il rendimento con l’Italia hanno contribuito ad alzarne il valore.

De Laurentiis e i tre fratelli Esposito

C’è poi un dettaglio storico. Il presidente De Laurentiis lo aveva adocchiato personalmente tempo fa, insieme ai fratelli Pio e Salvatore, oggi rispettivamente all’Inter e alla Sampdoria: li voleva tutti e tre, è storia nota. L’operazione per Seba, adesso, non è semplice. Il Sassuolo ha preso Sebastiano in estate dal Cagliari in prestito con diritto di riscatto, e per arrivare al giocatore bisognerebbe trattare con il club emiliano.