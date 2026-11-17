De Bruyne, il Psv cambia strategia dopo la risposta secca di ADL

Calciomercato Napoli, De Bruyne-PSV: l’interesse nasce per fine stagione, poi il sondaggio per gennaio

Sul caso De Bruyne-PSV arriva una ricostruzione che mette ordine tra le voci delle ultime ore. L’interesse del club olandese per il belga è reale, ma sarebbe nato con un obiettivo diverso da quello che il clamore mediatico ha lasciato intendere. Il Napoli, intanto, non ha intenzione di cederlo a gennaio, mentre in Olanda sono convinti che il PSV ci proverà ancora.

La richiesta iniziale guardava a fine stagione

Come chiarisce il Corriere dello Sport, la richiesta iniziale del PSV riguardava la fine di questa stagione. I dirigenti olandesi hanno provato a capire se il Napoli fosse intenzionato a esercitare l’opzione di rinnovo automatico per il terzo anno, dato che l’eventuale mancato rinnovo avrebbe aperto la strada a un addio in estate. L’approccio, dunque, era legato a una pianificazione di medio periodo e non a un’operazione immediata, anche se l’idea di portare De Bruyne in Eredivisie era già nella testa del club.

Il sondaggio per l’inverno e il no del Napoli

Trovandosi in ballo, spiega il quotidiano, gli olandesi hanno preso informazioni anche in ottica invernale. Hanno però scoperto che il club azzurro non è intenzionato a cederlo a metà stagione. Il clamore mediatico, intanto, è stato notevole e ha trasformato un semplice sondaggio in un caso. In Olanda, però, tutti sono convinti che il PSV ci proverà ancora a gennaio. Molto dipenderà dall’atteggiamento del Napoli e dalle intenzioni del giocatore.