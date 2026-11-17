Podcast Minervini: "ADL punti sui nuovi Cavani, Koulibaly, Fabian prima di tutti"

Il vice-direttore Arturo Minervini ha aperto così il suo editoriale quotidiano nel "Buongiorno Tutto Napoli", la prima trasmissione live già dalle 7 sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania.

Il bilancio del Napoli è positivo, ma per rendere ancora più solida la situazione economica serviranno risultati sportivi e nuovi investimenti strutturali. A che punto siamo?

"Il Napoli, non avendo alle spalle grandi fondi o famiglie con disponibilità economiche illimitate, deve necessariamente aumentare le voci che generano ricavi e utili. Per un club che si autofinanzia sarebbe fondamentale avere uno stadio di proprietà e un centro sportivo. De Laurentiis deve capire quale strada intraprendere: continuare da solo, cercare un socio che lo affianchi oppure valutare un passo indietro dopo aver raggiunto gli obiettivi della sua gestione. Non ha mai chiuso completamente alla possibilità di avere altre persone al suo fianco, anche se vuole mantenere il controllo e avere sempre l'ultima parola. In alternativa, il Napoli deve tornare alla strategia delle plusvalenze, nella quale in passato è stato un modello. Spesso si è raccontato che De Laurentiis vendesse sempre i propri giocatori, ma non è stato così: in diverse occasioni, come con Allan e Koulibaly, il Napoli avrebbe potuto vendere al momento giusto e ricavare cifre maggiori. Oggi bisogna recuperare quella capacità di individuare i talenti prima degli altri. Anche i nomi di giovani calciatori accostati al Napoli vanno in questa direzione. Un esempio è quello di Dominic Vavassori, attaccante classe 2005 dell'Atalanta in prestito al Palermo, un profilo interessante che sta facendo bene in Serie B. È questo il tipo di operazione che il Napoli dovrebbe tornare a fare, senza pregiudizi legati alla categoria in cui giocano questi ragazzi."

Il Napoli deve quindi tornare a investire sui giovani talenti prima che diventino conosciuti e raggiungano valutazioni troppo alte?

"Assolutamente sì. Il Napoli deve arrivare prima degli altri, come ha fatto in passato acquistando giocatori come Hamsik dal Brescia, Cavani dal Palermo, Koulibaly dal Genk e Fabian Ruiz dal Betis. Sono diventati grandi calciatori partendo da contesti nei quali il loro talento non era ancora esploso del tutto. Oggi, con uno scouting sempre più sviluppato, a 18 o 19 anni un giocatore è già conosciuto e monitorato da tutti: bisogna quindi anticipare ulteriormente i tempi. È fondamentale riattivare quel circolo virtuoso che ha permesso al Napoli di costruire il percorso degli anni migliori. Al di là delle valutazioni sulle scelte di Conte e sul mercato, il grande rammarico resta la sessione successiva allo Scudetto, quando il club ha deciso di investire circa 200 milioni senza ottenere risultati adeguati. Era la prima volta che il Napoli spendeva una cifra simile e, se quegli investimenti fossero stati indirizzati diversamente, oggi avrebbe potuto avere una squadra ancora più forte. È questo il principale rimpianto della società: aver avuto una disponibilità economica importante e non essere riuscita a sfruttarla nel modo migliore. Ripartire da una strategia basata su giovani talenti e operazioni intelligenti è fondamentale per ricostruire il Napoli del futuro."