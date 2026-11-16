Podcast Plastino perplesso: "Quando si parla di Napoli mi pongo sempre questa domanda"

Michele Plastino analizza le difficoltà del Napoli di Allegri, il peso degli infortuni e il futuro di De Bruyne. Poi racconta un aneddoto su Maradona

Michele Plastino, giornalista, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli per parlare del momento difficile della squadra di Massimiliano Allegri, delle prospettive di rimonta in campionato e delle voci sul futuro di Kevin De Bruyne. Nel corso dell'intervista, Plastino ha raccontato anche un curioso aneddoto legato a Diego Armando Maradona.

Eri molto ottimista all'arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli. Vista la tua esperienza, credi che riuscirà a risollevare la squadra da questa situazione difficile?

"Lui è un allenatore esperto. Io non lo conosco benissimo, ma è un allenatore esperto e questo va bene, nelle difficoltà si può anche ritrovare. Però la cosa che continuo a ripetere sempre, quando parlo con gli amici di Napoli, è questa: ma si può capire perché il Napoli ha il record degli infortuni? Perché questa è una condizione fondamentale, basilare per poter dare un giudizio. Il Napoli non riesce mai ad avere una formazione titolare in campo a causa degli infortuni. La cosa buona è quando un allenatore può contare su tanti giocatori e può scegliere lui, non la casualità, il destino o gli infortuni".

Con il rientro di diversi infortunati e magari un paio di acquisti a gennaio, credi che il Napoli possa puntare alla rimonta per la Champions League?

"Non è che si possa fare, si deve tentare di fare, perché se poi ti blocchi con il pessimismo diventa tutto molto inutile. Ti faccio l'esempio della Lazio. Era partita con aspettative molto negative, i tifosi non andavano più allo stadio, la contestazione a Lotito, che mi ha sempre visto protagonista, esisteva ancora di più. Gattuso si è trovato in una situazione abbastanza complicata dopo Sarri, che aveva il favore dei tifosi, però ha tirato fuori tutto il suo ringhio. Scherzi a parte, Gattuso ha avuto il merito di credere nei giocatori e nella squadra, lavorando sulla testa. Questo dovrebbe fare Allegri, dato che la situazione sulle gambe non va tanto bene a causa degli infortuni. Perlomeno dovrebbe lavorare sulla testa dei giocatori, affinché non litighino più tra di loro, non ci siano problemi all'interno e ci sia un'unione d'intenti. Con l'unione d'intenti si può fare qualsiasi cosa e qualsiasi rimonta, però devono essere tutti compatti, uniti e credere in quello che dice l'allenatore. Mi sembra che da questo punto di vista ci sia un po' di mancanza nel rapporto tra giocatori e allenatore".

Forse il fatto che non arrivino i risultati peggiora anche questo aspetto e crea ancora più tensione.

"Certo che sì. Quando non arrivano i risultati è sempre la cosa peggiore. Però se Allegri lavorasse di più sulla testa, invece che sulle gambe o sul punto di vista tattico, lavorando sul rapporto con i giocatori, un po' come fa Chivu nell'Inter e Mancini nella Nazionale... Avete visto la Nazionale nella partita con la Turchia? Entravano in campo alcuni giocatori e rivoluzionavano la tattica. Evidentemente Mancini ha lavorato sulla testa dei giocatori e, quando entravano, gli stessi giocatori dicevano ai compagni: adesso ci mettiamo così, così e così. E lo facevano. Quindi il rapporto mentale tra allenatore e giocatore è diventato fondamentale nel calcio moderno".

Come giudichi le polemiche sul possibile addio di Kevin De Bruyne? Si parla di una Napoli che, con il suo entusiasmo, rischia di soffocare i grandi campioni. Credi che possa lasciare la squadra a gennaio?

"Io su questo non sono per niente d'accordo. Però questa storia del fatto di essere soffocati dall'entusiasmo della gente... Io credo che chissà in quanti posti al mondo vorrebbero invece essere a Napoli per farsi soffocare dall'entusiasmo! Perché è così: i napoletani, se ti danno amore, te lo danno in maniera straordinaria. Te lo dico proprio per esperienza diretta. Il rapporto d'amore con i napoletani non c'è in nessun'altra parte del mondo, io credo".

Belle le tue parole su Napoli...

"Sai, se mi fai parlare dell'amore per Napoli io sono in imbarazzo, perché sono profondamente, da sempre, innamorato di tutto. È ricambiato, perché ogni volta che vengo a Napoli, per i miei corsi o per altri motivi, sono circondato da affetto. Non riesco mai a pagare un caffè al bar!".

Un aneddoto su Maradona:

"Non so se vi ricordate quando feci l'annuncio di Maradona al Napoli. Ho avuto l'onore di dare io la notizia dell'arrivo di Maradona al Napoli, perché avevo dei corrispondenti in Spagna, dato che acquistavo il calcio spagnolo per l'Italia. Avevo dei corrispondenti a Barcellona che mi chiamarono e mi dissero: 'Guarda, qui ci sono Ferlaino e Juliano'. Io chiesi per quale motivo fossero lì e loro mi risposero che probabilmente quella sera c'era un appuntamento con i dirigenti del Barcellona. Allora chiesi uno spazio in televisione. All'epoca ero con Canale 21, quindi feci un intervento in diretta annunciando l'acquisto di Maradona. E mi beccai anche un piccolo rimprovero da parte sua! Quando venne ospite da me a Roma, perché ho avuto l'onore di avere Maradona anche nel mio Goal di notte romano, mi disse: 'Michè, però io mi chiamo Diego Armando Maradona, non Armando Diego Maradona, come hai detto tu'. E io gli risposi: 'Sì, è vero. Ho dato la notizia dicendo che il Napoli aveva acquistato Armando Diego Maradona, ma l'ho detto in ordine alfabetico!'. Lui mi disse: 'Te conosco, mascherina!', come si dice anche a Roma. 'Lo so quanto sei furbo! Io ti seguo a Napoli in trasmissione, sapevo che mi avresti risposto così'. Allora gli dissi: 'Diego, ma perché mi hai fatto questa domanda se sapevi già la risposta?'. Però era vero! In effetti ci avevo pensato un attimo e avevo detto: ha un doppio nome, lo dico in ordine alfabetico. L'avevo fatto veramente, non era una bugia. Magari era un errore, perché lui ha sempre tenuto molto al nome Diego, ma io questo ancora non lo sapevo".