Podcast Qual è il problema del Napoli? Ferrè: "La passività! E De Bruyne gioca 20 metri dietro..."

Stefano Ferré analizza i dati del Napoli: pressione insufficiente, recuperi bassi e non solo. Focus sulla posizione di De Bruyne e sulle idee di Allegri.

Stefano Ferré, esperto di dati di Math&Sport e volto di Cronache di Spogliatoio, ha analizzato le difficoltà tattiche della squadra di Massimiliano Allegri attraverso numeri e statistiche, oggi che è stato ospite della nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live dalle 7 su sito, app smartphone e smartTv e Dab Campania.

Il Napoli è quarto per expected goals, ma i dati sulla pressione sono preoccupanti: dodicesimo per PPDA, diciassettesimo per altezza media del recupero palla, diciannovesimo per riaggressione e ultimo per recuperi alti. Come interpreti questi numeri?

"La forza di questi dati è che ci offrono una fotografia media della situazione e ci aiutano a individuare il vero problema del Napoli: la continuità della prestazione all'interno della singola partita. Non parlo della continuità di rendimento tra una settimana e l'altra, ma proprio della capacità di mantenere un certo livello per tutti i novanta minuti. Il Napoli procede a momenti, spesso addirittura a tempi: può giocare un ottimo primo tempo e un pessimo secondo, oppure approcciare malissimo la partita e provare a recuperarla nella ripresa. Questo inevitabilmente penalizza i dati complessivi. Il problema principale è proprio la passività. È una squadra che a volte si spegne completamente, perde energie mentali e fisiche, va in confusione e finisce per subire gli avversari senza riuscire a recuperare il pallone. Il Milan di Allegri, almeno nella prima parte della scorsa stagione, sceglieva consapevolmente di lasciare il possesso agli avversari, ma aveva un blocco basso molto solido. Una volta riconquistata palla, riusciva a verticalizzare e diventare pericoloso. Il Napoli potrebbe fare qualcosa di simile con giocatori come Hojlund, Alisson Santos, Neres e Noa Lang, che a campo aperto possono essere devastanti. Ma per difendere con un blocco basso devi essere esattamente il contrario di una squadra passiva e fragile: devi essere attivo, concentrato e soprattutto solido".

Il Napoli spesso si abbassa dopo essere passato in vantaggio. Come può migliorare nella gestione del possesso e nella fase di non possesso?

"Per rispondere bisognerebbe capire cosa passa nella testa di alcuni giocatori simbolo di questa squadra. Io credo che le prestazioni future del Napoli dipenderanno soprattutto dal centrocampo, perché è sempre stato il reparto determinante nei momenti migliori degli azzurri. Il Napoli dello Scudetto con Conte era una squadra dominante proprio in mezzo al campo. Non c'era soltanto McTominay: ricordiamo il campionato di Lobotka, l'importanza di Gilmour quando serviva un doppio playmaker, Anguissa che arrivava a riempire l'area quasi come un centravanti e McTominay che riusciva a interpretare praticamente ogni ruolo, fino a diventare una seconda punta. Per giocare quel tipo di calcio servono centrocampisti capaci di coprire grandi porzioni di campo. Guardando Belgio-Italia, sono rimasto impressionato dalla prestazione di De Bruyne, ma poi ho analizzato le mappe di calore di Romeo Lavia e Youri Tielemans e ho capito perché riuscisse a esprimersi così bene. I due mediani coprivano praticamente ogni zona del campo, formando una cintura straordinaria attorno a lui. De Bruyne poteva muoversi liberamente, scegliere i tempi delle giocate e gestire il ritmo senza doversi occupare continuamente della fase difensiva. Ha chiuso la partita con sei recuperi ma zero contributi difensivi diretti, eppure ha praticamente sempre fatto la scelta giusta con il pallone. Il problema del Napoli è capire se il suo centrocampo abbia oggi la condizione fisica e mentale per garantire quella copertura. Le caratteristiche, almeno in parte, ci sarebbero, ma le vediamo soltanto a tratti".

Allegri utilizza De Bruyne più vicino alla difesa, mentre nel Belgio riceve maggiormente tra le linee. È una scelta che limita le sue qualità?

"Giocando venti metri più indietro, De Bruyne diventa inevitabilmente l'uomo che avvia l'azione offensiva e cerca i passaggi capaci di superare le linee avversarie. Capisco l'idea di utilizzare un calciatore così tecnico davanti alla difesa, ma la comprenderei maggiormente se il Napoli mantenesse il possesso per il 65-70% della partita. In quel caso avrebbe senso affidarsi a un giocatore con quelle qualità per gestire continuamente il pallone. Se invece la squadra lascia spesso il possesso agli avversari, allora preferirei vedere De Bruyne più avanti, dove può diventare il regista offensivo delle ripartenze e garantire qualità nella metà campo avversaria. Quando non hai il pallone devi correre molto senza palla, e non credo che questa sia la situazione ideale per valorizzarlo. Modric, nella scorsa stagione, è riuscito ad adattarsi molto bene alle richieste di Allegri, diventando efficace nelle letture difensive e negli intercetti. Non so se De Bruyne abbia le stesse caratteristiche e soprattutto la stessa continuità in questo tipo di lavoro. Per me resta un calciatore che illumina il gioco nella metà campo avversaria, soprattutto quando trova il passaggio filtrante in mezzo alla densità della difesa. Il suo contesto ideale è quello di una squadra che gli affianchi due centrocampisti molto dinamici, capaci di garantirgli copertura e libertà di movimento".

I dati mostrano che De Bruyne effettua molti più passaggi che rompono le linee nel Napoli rispetto al Belgio, mentre con la Nazionale ne riceve di più. Quanto conta questa differenza?

"È una differenza molto significativa, perché racconta due interpretazioni completamente diverse dello stesso calciatore. Un passaggio che rompe le linee è quello che supera un intero reparto avversario, che sia il centrocampo oppure la difesa. Nel Napoli De Bruyne deve spesso essere il giocatore che effettua quel passaggio, perché parte da una posizione più arretrata e deve avviare la manovra. Nel Belgio, invece, può essere lui a ricevere tra le linee, trovandosi già in una zona dalla quale può diventare decisivo. Non voglio giudicare le parole di Allegri, perché ogni allenatore ha una propria idea, ma credo che sia fondamentale considerare il contesto collettivo. Se vuoi valorizzare De Bruyne, devi costruirgli attorno un sistema che gli permetta di esprimere le sue qualità migliori. Non basta semplicemente concedergli libertà di movimento: bisogna anche garantirgli la copertura necessaria per sfruttarla".

Mancini considera Vergara un esterno offensivo da 4-3-3. Condividi questa interpretazione oppure lo immagini in un altro ruolo?

"Credo che nel calcio moderno le caratteristiche individuali dipendano sempre di più dal contesto tattico della squadra. Basta guardare i dati di De Bruyne con il Belgio e con il Napoli: se nascondessimo il nome del calciatore, probabilmente penseremmo a due giocatori diversi. Questo dimostra quanto l'impostazione collettiva possa condizionare il rendimento dei singoli. Per questo, prima ancora di stabilire quale sia il ruolo ideale di Vergara, mi chiederei quale tipo di calcio voglia proporre il Napoli. Oggi faccio ancora fatica a individuare con precisione i principi fondamentali della squadra. Se l'obiettivo è costruire un Napoli verticale, con baricentro basso, solidità difensiva e ripartenze rapide, allora servono due esterni veloci e una punta come Hojlund. Se invece si vuole una squadra dominante nel possesso, probabilmente bisogna aggiungere un centrocampista e puntare su giocatori come Lobotka, Anguissa, McTominay e De Bruyne per occupare maggiormente le zone centrali, controllare il palleggio e portare la pressione nella metà campo avversaria. Prima di discutere del ruolo di Vergara, quindi, credo sia necessario capire quale identità si voglia costruire. Non significa attribuire tutte le responsabilità ad Allegri, perché ci sono anche delle attenuanti, ma oggi faccio ancora fatica a riconoscere un'impostazione tattica precisa e costante nel Napoli".

Quali squadre della Serie A ti stanno convincendo maggiormente per identità tattica e riconoscibilità del gioco?

"Se me lo aveste chiesto un mese e mezzo fa, avrei risposto senza esitazioni il Sassuolo. La squadra di Aquilani mi piaceva tantissimo per il coraggio nel palleggio sotto pressione, per la capacità di forzare le giocate e di alternare momenti di recupero alto ad altri di apparente passività, prima di ripartire verticalmente sfruttando gli esterni veloci. Poi sono arrivati alcuni infortuni importanti, soprattutto nel reparto difensivo, e la squadra ha perso progressivamente certezze. Questo dimostra quanto sia importante la continuità per valutare un progetto. Oggi, da questo punto di vista, mi stanno convincendo soprattutto Como e Roma. Sono due squadre che, al di là dei singoli risultati, propongono un calcio riconoscibile. La Roma ha riferimenti uomo su uomo, pressione alta e una ricerca costante della verticalità. Provate a contare quanti passaggi all'indietro o orizzontali effettua durante una partita: sono pochissimi. Il Como continua invece ad aggiungere soluzioni, anche attraverso l'utilizzo di centrocampisti e finti esterni, per creare densità nelle zone centrali e velocizzare il palleggio. Ma voglio citare anche il Frosinone, che ha un'identità fortissima. È una squadra a tratti spericolata, ma estremamente intensa, soprattutto in fase di non possesso. Non a caso presenta uno dei valori di PPDA più bassi della Serie A, perché concede pochissimi passaggi agli avversari prima di provare a recuperare il pallone. Sono esempi di squadre che, anche cambiando il colore delle maglie, riusciremmo a riconoscere immediatamente per il loro modo di giocare".