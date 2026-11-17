Sprint per Esposito: Manna ha incontrato l'agente e ADL ha già detto sì

Calciomercato Napoli, Seba Esposito: pista complicata, il Sassuolo ha il riscatto a 10 milioni. Manna ha incontrato l’agente

Il Napoli è su Sebastiano Esposito, ma la strada per portarlo in azzurro è complicata. Il Sassuolo ha prelevato il giocatore dal Cagliari in prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro e, dopo la consacrazione in Nazionale, il finale della storia sembra piuttosto scontato: i neroverdi lo riscatteranno. Per gli azzurri, però, ciò che conta è un’altra cosa: capire se e come affondare il colpo già a gennaio.

Manna ha incontrato l’agente

Come scrive La Gazzetta dello Sport, nella rivoluzione all’orizzonte Seba Esposito è tra i primi nomi sul taccuino del direttore sportivo Manna. Ieri a Castel Volturno il dirigente ha incontrato l’agente del giocatore. I rapporti tra il suo rappresentante e il Napoli sono ottimi da sempre, ma questo non garantisce un finale da fuochi d’artificio. Il riscatto da parte del Sassuolo interessa dunque solo relativamente alla società azzurra, che deve guardare soprattutto alle modalità con cui inserirsi nell’operazione e alle condizioni da trattare con il club emiliano. Adl ha già detto sì e vuole che il ds acceleri.

Un Nazionale giovane per Allegri

Sta al Napoli trovare la soluzione giusta per mettere a disposizione di Allegri un Nazionale giovane e di grande prospettiva, capace di ricoprire più ruoli. Un profilo che vedrebbe nel Napoli la grande occasione della vita, e non un club di passaggio, come accaduto in passato con altri giocatori. Per questo, secondo il quotidiano, la pista resta viva, nonostante le difficoltà legate al prestito con riscatto già fissato. Molto dipenderà dagli incastri con le uscite e dalla volontà del Sassuolo di ascoltare eventuali proposte, in una sessione in cui il reparto offensivo è chiamato a un cambio di passo.