Podcast Champions alla portata? Failla: "Napoli inferiore a tre squadre, ma ha tutto per il 4° posto"

Fabrizio Failla analizza le difficoltà del Napoli, il rendimento dei calciatori in Nazionale e le responsabilità di Allegri. Critiche anche all'Italia di Mancini.

Fabrizio Failla, storico giornalista di Rai Sport, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli live dalle 7 su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania: "De Bruyne, Hojlund e Vergara bene in Nazionale? Non so se sia esclusivamente un problema tattico oppure anche una questione di serenità e tranquillità. Allegri non è certamente l'ultimo arrivato nel mondo del calcio, anzi è un allenatore che conosce molto bene la tattica. Mi chiedo però quanto la pressione che il Napoli sta vivendo in questa fase della stagione possa incidere sulla serenità mentale dei calciatori. Sono tutti professionisti, naturalmente, ma prima ancora sono uomini. Vedo giocatori molto più liberi di esprimersi quando indossano la maglia delle rispettive Nazionali. Probabilmente perché avvertono maggiore serenità e soprattutto perché le responsabilità vengono distribuite diversamente. De Bruyne, giocando sulla trequarti, ha fatto la differenza contro l'Italia. C'è anche un certo malcontento nella sua famiglia per la permanenza in Italia e sembra esserci il desiderio di cambiare aria. Vergara è un talento, ma nel Napoli non può essere considerato un leader al quale chiedere continuamente di risolvere le partite. È ancora troppo giovane per assumersi certe responsabilità. In Nazionale, invece, sa che ci sono altri giocatori chiamati a trascinare la squadra. Quanto a Hojlund, mi chiedo perché riesca a segnare con tanta continuità con la Danimarca e non con il Napoli. Forse sente eccessivamente il peso di essere il principale riferimento offensivo degli azzurri. Sa che gran parte delle responsabilità dell'attacco ricadono su di lui, mentre con la Nazionale vive una situazione diversa. Credo che l'aspetto psicologico abbia un'importanza enorme".

L'Italia ha chiuso il girone di Nations League con dieci punti, ma è arrivata una pesante sconfitta contro il Belgio. Consideri positivo l'inizio del nuovo ciclo di Mancini?

"Non posso dire che il bilancio sia positivo, perché sarei bugiardo se sostenessi qualcosa che non penso. L'Italia aveva battuto la Francia in maniera sorprendente, mostrando una qualità tecnica e una capacità di gioco che avevano messo in grande difficoltà i francesi. Poi si è ritrovata ad affrontare il Belgio con due risultati su tre a disposizione e ha fallito completamente l'appuntamento. Credo che anche in questo caso abbia inciso il peso della responsabilità. La formazione iniziale di Mancini non mi ha convinto e durante la partita sono emerse diverse incongruenze tattiche. Lo stesso commissario tecnico ha riconosciuto la superiorità del Belgio, che ha dimostrato di volere e meritare la qualificazione. Non possiamo considerare soddisfacente un terzo posto in un girone nel quale la Turchia ha conquistato zero punti. Sei dei dieci punti dell'Italia sono arrivati proprio contro i turchi, quindi non è stato un raggruppamento particolarmente equilibrato. Francia e Belgio si sono dimostrate superiori. Non voglio bocciare definitivamente questa Nazionale, ma nemmeno promuoverla. Preferisco aspettare e capire come evolverà il progetto di Mancini. Ci sono qualità, talenti e giocatori di spessore internazionale, ma bisogna dare tempo a questa squadra di crescere".

Mancini sta dando spazio a diversi giovani. Il calcio italiano dispone davvero di talenti all'altezza delle altre grandi Nazionali europee?

"Il fatto che Mancini stia prendendo in considerazione tanti giovani è sicuramente un elemento positivo. Però dobbiamo porci una domanda: i nostri ragazzi hanno davvero lo stesso livello dei talenti che vediamo in Spagna, Francia o Belgio? Io non sono in grado di rispondere con certezza, perché molti dei nostri giovani giocano troppo poco nei rispettivi campionati. È questo il problema principale del calcio italiano. Le qualità possono esserci, ma se non vengono messe alla prova con continuità diventa difficile capire quanto possano crescere. Mi viene in mente un esempio significativo: la Fiorentina ha vinto lo Scudetto Primavera nella scorsa stagione, ma nessuno dei ragazzi di quella squadra è stato aggregato stabilmente alla prima squadra, nemmeno durante la preparazione estiva. Questo deve far riflettere. Da una parte chiediamo alla Nazionale di valorizzare i giovani, dall'altra i club non concedono loro lo spazio necessario per maturare. È una contraddizione che dobbiamo affrontare se vogliamo costruire un futuro importante per il calcio italiano".

Con Allegri in panchina, il recupero degli infortunati e qualche intervento sul mercato, il Napoli può ancora conquistare un posto in Champions League?

"Credo che la lotta per il quarto posto sia ancora completamente aperta. Al di là di Como, Roma e Inter, penso che ci sia almeno una posizione disponibile e il Napoli abbia le qualità per giocarsela. Bisogna però capire quanto gli impegni di Champions League possano incidere sulla condizione fisica e psicologica della squadra e soprattutto quanta volontà abbia De Laurentiis di intervenire sul mercato. Gli infortuni fanno parte di una stagione, non possono essere considerati sempre un evento imprevedibile. Qualsiasi società deve mettere in conto che durante l'anno possano verificarsi problemi fisici. Il punto è che il Napoli probabilmente non dispone di una rosa sufficientemente profonda per sostituire un titolare con un altro calciatore di livello simile. Bisogna capire quanto la società sia disposta a intervenire per colmare queste lacune e risolvere anche alcuni malumori interni. La situazione di De Bruyne è significativa, così come lo sono state le parole di Politano dopo la sconfitta contro il Porto. Sono segnali che fanno pensare a difficoltà non soltanto tecniche, ma anche psicologiche. Credo che il Napoli abbia bisogno di comprendere meglio cosa stia succedendo all'interno del gruppo. Una volta risolti questi problemi, sono convinto che le qualità della squadra possano emergere. Il Napoli dispone di un potenziale tecnico enorme e di una piazza importante. Non bisogna nemmeno utilizzare la pressione dei tifosi come giustificazione, perché ci sono altre squadre che convivono con ambienti complicati. Penso alla Lazio, che da anni attraversa una situazione societaria difficile, con una tifoseria critica nei confronti di Lotito, eppure riesce a ottenere risultati importanti con investimenti molto contenuti. Il Napoli ha tutte le possibilità per risalire, ma deve ritrovare equilibrio e intervenire sui problemi che stanno condizionando la stagione".