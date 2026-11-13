Podcast De Bruyne via? Caporale: "Decisivo per il Napoli, rischio enorme cederlo!"

Il giornalista Carlo Caporale, opinionista RTN, è stato protagonista nel solito punto nel "Buongiorno Tutto Napoli", la prima trasmissione live già dalle 7 sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania.

Quanto perderebbe il Napoli se a gennaio dovesse partire Kevin De Bruyne?

"Perderebbe tantissimo. Il suo contributo, in termini di gol, prestazioni e presenza in campo, ha inciso in maniera significativa sul rendimento della squadra, probabilmente per almeno il 50% del suo bottino in classifica. De Bruyne è fondamentale soprattutto per le sue qualità di inventiva, fantasia e iniziativa, aspetti che in una squadra non ancora perfettamente organizzata fanno la differenza. Perderlo a stagione in corso sarebbe un rischio enorme, anche perché gli obiettivi si stanno allontanando e il Napoli deve cambiare marcia per evitare di compromettere ulteriormente la propria classifica. Sostituire un giocatore del genere, soprattutto dal punto di vista tecnico, non sarebbe affatto semplice."

Antonio Vergara potrebbe essere il sostituto di De Bruyne?

"Vergara è uno dei giocatori che potrebbe offrire un contributo importante, almeno per caratteristiche tecniche e capacità di incidere. In questo momento, però, sta trovando qualche difficoltà anche perché viene impiegato in ruoli diversi per far fronte alle emergenze legate agli infortuni. Contro la Lazio, ad esempio, ha sofferto giocando in fascia, una posizione che non è propriamente sua. Quando invece è stato schierato nella sua posizione naturale, anche con la Nazionale, ha dimostrato di poter essere decisivo. Ha conquistato il rigore che ha permesso di chiudere la partita ed è stato tra i migliori in campo. Ha qualità, esplosività e capacità di creare superiorità: deve soltanto trovare maggiore continuità."

Quanto può diventare importante Vergara da gennaio in poi?

"Ogni volta che è stato chiamato in causa, anche in ruoli non propriamente suoi, ha sempre dato il proprio contributo, confermando le qualità che gli riconosciamo da tempo. Ha bisogno soprattutto di continuità, che è mancata anche a causa di alcuni problemi fisici che ne hanno rallentato la crescita. La partita con la Francia ha confermato le sue qualità tecniche e fisiche: ha mostrato forza nei contrasti, capacità di proteggere palla ed esplosività nelle gambe. In occasione del rigore ha recuperato il pallone, superato un avversario e costretto il difensore al fallo. È un giocatore che può essere utile in diverse zone del campo, purché venga impiegato dalla cintola in su, dove può esprimere al meglio le proprie caratteristiche. Serve una gestione attenta del minutaggio, ma può diventare una risorsa importante per il Napoli. Anche quando Allegri lo ha utilizzato in situazioni di emergenza, adattandolo a ruoli non congeniali, ha comunque fatto la sua parte."

Negli ultimi tempi Vergara è stato anche criticato: dopo un buon exploit iniziale, qualcuno lo considera un giocatore normale. È giusto ridimensionare le aspettative?

"Non sono d'accordo. Quando guardo Vergara vedo grande tecnica, esplosività e qualità. Anche nei pochi spezzoni di partita concessi quest'anno ha dimostrato di poter incidere. Contro il Bologna, ad esempio, nonostante il Napoli avesse prodotto pochissime occasioni, lui era stato tra i pochi a creare qualcosa, pur giocando in una posizione non ideale. Le sue qualità si riconoscono dalle giocate, dalla postura e dal modo di stare in campo. Bisogna saper leggere le prestazioni anche oltre il semplice risultato. Il minutaggio limitato è stato condizionato soprattutto dall'infortunio, arrivato proprio durante la precedente sosta per le Nazionali, dopo un'ottima partita contro la Francia. Ieri è arrivata un'altra conferma e potrebbe avere maggiore spazio anche nella prossima sfida decisiva contro il Belgio, dove l'Italia cercherà la qualificazione alla fase finale della Nations League."