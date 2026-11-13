De Bruyne, il Napoli non vuole cederlo ma ingaggio pesa: la posizione del club

Calciomercato Napoli, il PSV sogna De Bruyne per gennaio, ma gli azzurri non vogliono perderlo a metà stagione

Pazza idea Kevin De Bruyne per il PSV Eindhoven, primo in Eredivisie. Il club olandese ci prova e sogna di convincere il belga già a gennaio. Per riuscirci dovrà però superare un ostacolo importante: il Napoli, che non vuole rinunciare al suo giocatore. Una posizione netta, in un momento in cui il futuro del centrocampista è al centro di molte voci di mercato. Lo scrive il Cds oggi in edicola.

Il Napoli non vuole perderlo a metà stagione

Come si legge nelle ricostruzioni di queste ore, gli azzurri non vorrebbero privarsi di De Bruyne nel corso della stagione. Il belga, infatti, non è considerato cedibile, e la società preferirebbe tenerlo fino al termine del campionato. Un’indicazione che pesa nella trattativa, perché rende più complicato l’avvicinamento del PSV, deciso a regalare ai propri tifosi un colpo di grande richiamo. Il club olandese, forte della sua posizione in classifica, punta a un innesto capace di alzare ulteriormente il livello della squadra.

Lo stipendio, un tema da valutare

C’è però un aspetto che potrebbe cambiare il quadro. Il suo ingaggio pesa sui conti e, nell’incastro di valutazioni che il Napoli dovrà fare a gennaio, anche l’argomento “stipendi” verrà preso in considerazione. Una variabile che non basta a cambiare la linea attuale della società, ma che potrebbe entrare nel ragionamento qualora arrivasse un’offerta importante. Per ora il Napoli tiene la porta chiusa, mentre il PSV prova a lavorare ai fianchi. Gennaio dirà se la pazza idea olandese potrà trasformarsi in una trattativa vera o resterà un sogno, in una finestra che si preannuncia ricca di movimenti.