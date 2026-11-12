Podcast Addio De Bruyne? Forgione: "Mi sembra chiaro che ormai siamo vicini ai titoli di coda"

Angelo Forgione analizza il futuro di De Bruyne e McTominay, critica le strategie di mercato del Napoli e interviene sul caso Lang e sulla rifondazione della rosa.

Angelo Forgione, giornalista e scrittore, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli live dalle 7 su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania: "Bisogna fare una valutazione di costi e benefici rispetto a quello che De Bruyne ha rappresentato per il Napoli in questo anno e mezzo. È un calciatore che ha un costo importante, ma il rendimento non è stato eccezionale. È stato una delizia, ma anche una croce. Ha giocato forse la metà delle partite da quando è arrivato, soprattutto per problemi fisici legati anche all'età. Non è certamente più nel fiore degli anni. Da lui ci aspettavamo molto di più. Ha avuto difficoltà ad adattarsi alle posizioni in campo, non ha gradito alcune scelte di Conte e probabilmente neppure quelle di Allegri lo soddisfano pienamente. Contro la Lazio ha sprecato un'occasione che avrebbe potuto cambiare la partita, così come aveva sbagliato il rigore contro il Venezia. Sono episodi che pesano, soprattutto in un momento così complicato. Nel rapporto tra costi e benefici credo che il Napoli sia in difetto. Per questo la società deve valutare attentamente se proseguire con lui oppure interrompere il rapporto".

Credi che De Bruyne possa lasciare Napoli già a gennaio?

"Io penso che la sua avventura finirà comunque a giugno. Se poi il Napoli e il calciatore dovessero decidere di anticipare la separazione a gennaio, non ne farei un dramma. Naturalmente bisogna considerare anche il rendimento da qui alla riapertura del mercato. Se De Bruyne dovesse diventare davvero decisivo, privarsene a metà stagione sarebbe un errore importante. Finora è stato un giocatore utile, ma non sempre determinante come ci si aspettava. Per questo non credo che dovremmo stracciarci le vesti se dovesse partire per una cifra intorno ai 5-10 milioni di euro. Il vantaggio principale, probabilmente, non sarebbe nemmeno quello economico legato al cartellino, ma il risparmio di un ingaggio molto elevato".

Ti aspettavi un inserimento diverso di De Bruyne nella realtà napoletana?

"Sì, anche perché le premesse erano completamente diverse. De Bruyne conosceva Napoli attraverso Mertens, si era sposato nella penisola sorrentina e sembrava particolarmente affascinato da questi luoghi. Mi aspettavo che si integrasse maggiormente nella realtà cittadina e nel gruppo. Invece non ha mai pronunciato una parola in italiano e non sembra essersi calato pienamente nell'ambiente. Naturalmente non è l'unico straniero a parlare poco italiano, penso anche a Lobotka. Però Lobotka ha sempre dimostrato di trovarsi bene nel Napoli e di fare gruppo. Il paragone che faccio è soprattutto con Mertens, che aveva instaurato un rapporto straordinario con la città. Anche Lukaku ha dimostrato una certa capacità di integrarsi. Con De Bruyne, invece, qualcosa non ha funzionato. Ci sono state incomprensioni con gli allenatori e sembrano esserci difficoltà anche nei rapporti con alcuni compagni. Non tutte le ciambelle riescono con il buco. Probabilmente anche Mertens, che è rimasto suo amico, sarà dispiaciuto nel vedere che questa esperienza non sta andando come tutti speravano".

Il Napoli dovrebbe tornare a puntare maggiormente sui giovani e sul player trading?

"Assolutamente sì. Il Napoli era diventato una società capace di individuare giovani talenti, valorizzarli e poi cederli ai grandi club europei. Negli ultimi anni, invece, sembra essersi trasformato in una squadra nella quale arrivano calciatori che hanno già vissuto la parte migliore della propria carriera. È una tendenza che riguarda tutto il calcio italiano, ma credo che il Napoli debba tornare a distinguersi e a essere un punto di riferimento per un certo modo di fare mercato. Non significa rinunciare a vincere. Al contrario, il Napoli ha costruito i suoi successi proprio attraverso una gestione intelligente degli investimenti. Bisogna tornare a spendere bene, individuare giocatori capaci di garantire due o tre stagioni importanti e poi, eventualmente, realizzare plusvalenze che permettano di continuare a investire".

In quest'ottica, sacrificheresti anche McTominay davanti a un'offerta importante del Real Madrid?

"Il discorso di McTominay è completamente diverso rispetto a quello di De Bruyne. Sarebbe un sacrificio molto più pesante, anche dal punto di vista affettivo. Scott si è trovato benissimo a Napoli, ha instaurato un rapporto straordinario con i tifosi ed è cresciuto tantissimo dal suo arrivo. È diventato un calciatore di livello internazionale, acquisendo una considerazione diversa anche nel proprio Paese. Il Napoli gli ha permesso di fare un salto di qualità importante. Però bisogna capire quale progetto voglia portare avanti la società. Se l'obiettivo è rifondare, potrebbero essere necessari anche sacrifici importanti. Il punto fondamentale è reinvestire bene il denaro ricavato dalle cessioni. Il Napoli non può permettersi di spendere male le proprie risorse. Mi sembra che dalle parole di Manna sia emersa una certa consapevolezza degli errori commessi. Spero che questo possa rappresentare il punto di partenza per tornare a costruire una squadra competitiva".

Come giudichi la contestazione dei tifosi nei confronti di Noa Lang?

"Credo che queste situazioni vadano contestualizzate. Non è la prima volta che un calciatore del Napoli entra in conflitto con la tifoseria. Ricordo, per esempio, Pellegrini, attaccante del Napoli tra la fine degli anni Settanta e l'inizio degli Ottanta. Anche lui veniva contestato per alcuni errori e, durante una partita, arrivò a reagire mandando a quel paese il pubblico. Sono episodi che possono verificarsi quando i risultati non arrivano e il rapporto tra squadra e tifosi diventa complicato. Nel caso di Lang c'è stato sicuramente un problema comportamentale e una mancanza di rispetto nei confronti della tifoseria. Ma non credo che sia giusto trasformare questo episodio in qualcosa di irrimediabile. Il calciatore può ancora recuperare il rapporto con i tifosi. Deve iniziare a mettere insieme buone prestazioni, magari segnare qualche gol e dimostrare maggiore attaccamento alla maglia. Potrebbe anche andare via lasciando un minimo di rimpianto. Per qualcuno sembrerà un'utopia, ma nel calcio le cose possono cambiare rapidamente".

Vergara è l'unico giocatore del Napoli convocato dall'Italia di Mancini. È un segnale preoccupante?

"Il problema generale è che ci sono pochi calciatori italiani nelle squadre di Serie A, non soltanto nel Napoli. Tra gli azzurri, oltre a Vergara, penso a Di Lorenzo, che attualmente è infortunato, e a Favasuli, che secondo me ha tutte le possibilità di diventare un giocatore importante anche per la Nazionale. Meret ha perso spazio perché nelle gerarchie è stato superato da Vicario, ma non considero la situazione così drammatica. Oggi la Nazionale non può più contare sui grandi blocchi di giocatori provenienti dalla Juventus o dall'Inter come accadeva in passato. Bisogna cercare talenti ovunque, anche nelle squadre di bassa classifica, e soprattutto lavorare bene sullo scouting e sulla crescita dei giovani. Il Napoli deve tornare a valorizzare i propri talenti. Sarebbe un vantaggio sia per il club sia per il futuro della Nazionale italiana".