Podcast Parlato su Vergara: "Finora è stato umiliato da Allegri che l'ha messo anche terzino"

Manuel Parlato critica la gestione di Antonio Vergara da parte di Allegri e analizza il mercato del Napoli: possibili cessioni per Anguissa e De Bruyne.

Manuel Parlato, giornalista, è stato ospite della nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live dalle 7 su sito, app smartphone e smartTv e Dab Campania: "Vergara bistrattato da Allegri? Secondo me definirlo bistrattato è quasi un complimento. Direi piuttosto che è stato umiliato. Non lo dico perché bisogna necessariamente criticare Allegri, ma perché guardo le sue scelte e anche la sua comunicazione. Giocare nel Napoli è complicato per tutti, ma per un napoletano lo è ancora di più. La maglia pesa maggiormente. Lo abbiamo visto anche con Insigne, che ha vissuto momenti di grande gioia ma anche contestazioni. Detto questo, la gestione di Vergara mi sembra profondamente sbagliata. Ricordo che Allegri, parlando del ragazzo, sottolineò che aveva disputato soltanto dodici o tredici partite a un certo livello. Parliamo di un calciatore di 25 anni, non di un ragazzino alle prime esperienze. È un giocatore che ha già dimostrato di poter stare in questa squadra".

Quali sono gli episodi che ti hanno convinto della gestione sbagliata di Vergara?

"Ne individuo almeno tre. Il primo riguarda proprio quelle dichiarazioni di Allegri sulle poche partite disputate ad alto livello. Il secondo è il mancato impiego a Firenze. Allegri spiegò di non averlo inserito per il timore di subire un contropiede. Ma Vergara avrebbe potuto essere proprio il giocatore capace di creare un contropiede a favore del Napoli. Il terzo episodio è averlo visto giocare addirittura da terzino destro, costretto a confrontarsi con Nuno Tavares, un calciatore che in quella zona del campo sa perfettamente cosa fare. Mi sembra un modo di utilizzare Vergara che non valorizza minimamente le sue caratteristiche. Tre indizi, secondo me, fanno una prova: si sta gestendo male un patrimonio del Napoli, un calciatore al quale la società ha anche rinnovato il contratto".

Vergara dovrebbe essere titolare anche in una squadra che dispone di tanti giocatori importanti?

"Per me dovrebbe essere un titolare inamovibile. L'anno scorso ci si lamentava perché Conte non lo faceva giocare, ma la situazione era diversa. Quest'anno Vergara è un giocatore che ha dimostrato di poter essere una certezza, sia in campionato sia in Champions League. Possiamo discutere su quale sia la sua posizione ideale. Possiamo ragionare sul 4-2-3-1, sul 3-5-2 oppure sul 3-4-2-1. Ma per me deve giocare a prescindere dal sistema. Ha fame, voglia di dimostrare il proprio valore ed è napoletano. In un momento così complicato, soprattutto dal punto di vista offensivo, non puoi permetterti di rinunciare a un giocatore con queste caratteristiche. Il Napoli ha esterni che per diversi motivi faticano a segnare. Penso anche a Politano, che considero indispensabile, ma che non è certamente un goleador. Vergara potrebbe rappresentare una soluzione importante per aumentare la pericolosità offensiva della squadra".

È paradossale che Vergara trovi poco spazio nel Napoli mentre viene considerato importante per la Nazionale?

"È proprio questo il paradosso. Ci lamentiamo continuamente del fatto che i giovani italiani non giochino nei rispettivi club, poi però pretendiamo che diventino protagonisti in Nazionale. Vergara è l'esempio più evidente di questa contraddizione. Allegri lo utilizza poco o fuori ruolo, mentre Mancini lo considera un esterno dalle prospettive importantissime per l'Italia. Abbiamo già visto situazioni simili in passato, eppure continuiamo a commettere gli stessi errori. Se vogliamo valorizzare i calciatori italiani, dobbiamo cominciare a farli giocare nelle squadre di club. Non possiamo aspettarci che sia sempre la Nazionale a farli crescere".

Passando al mercato di gennaio, quali operazioni dovrebbe fare il Napoli?

"Credo che il Napoli, se ne avrà la possibilità, comincerà a fare quello che avrebbe dovuto fare già in estate: ringiovanire la rosa. Bisogna valutare anche la possibilità di cedere calciatori che si avvicinano alla scadenza del contratto, magari ricavando una decina di milioni di euro da operazioni che altrimenti rischierebbero di non portare alcun incasso. Penso, per esempio, ad Anguissa. Non si può continuare a rimandare tutto alla prossima estate, perché si rischia di ingolfare ulteriormente il meccanismo anche dal punto di vista economico. Naturalmente molto dipenderà dai risultati delle prossime partite. Se il Napoli riuscisse a recuperare punti e a tornare concretamente in corsa per la Champions League, la società potrebbe fare valutazioni differenti rispetto a quelle attuali".

Kevin De Bruyne potrebbe davvero lasciare il Napoli già a gennaio?

"È una possibilità che bisogna cominciare a prendere in considerazione, anche se sarebbe una perdita dolorosa. De Bruyne è un giocatore che rappresenta una croce e una delizia. Nessuno può mettere in discussione il suo talento, ma bisogna anche riconoscere che a Napoli non ha garantito continuità. Nella scorsa stagione, a causa dell'infortunio, lo abbiamo visto pochissimo. Quest'anno il rendimento è stato altalenante: una partita buona, due negative, un'altra così e così. È un calciatore che devi gestire anche fisicamente, perché non può disputare tutte le partite. Credo inoltre che non sia completamente soddisfatto della posizione nella quale viene utilizzato. Non dico che Allegri sbagli a schierarlo lì, perché quella scelta ha una sua logica, ma penso che De Bruyne preferirebbe giocare nel ruolo che abitualmente ricopre con il Belgio. Anche questo potrebbe contribuire a una sua eventuale decisione di interrompere anticipatamente l'avventura napoletana".

Quanto peserebbe l'eventuale addio di De Bruyne in uno spogliatoio che sembra avere pochi leader?

"Peserebbe molto, perché stiamo parlando probabilmente del calciatore con più talento e qualità dell'intera rosa. De Bruyne è anche uno dei pochissimi leader che vedo in questo Napoli. Insieme a lui metto sicuramente Scott McTominay. Al di là delle valutazioni sul rendimento e sulla tenuta fisica, perdere un giocatore di questo spessore significherebbe rinunciare a una presenza importante anche dal punto di vista della personalità. Per questo, pur comprendendo le ragioni che potrebbero portare a una separazione, sarebbe comunque un addio a malincuore".