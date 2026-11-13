Tuttonapoli Vergara, nessuna sorpresa: nel suo vero ruolo determina e incide

Napoli, Vergara decisivo con l’Italia: entrato a destra, propizia il rigore del 3-1. Offensivo adattato a mezzala per l’emergenza

Antonio Vergara è stato decisivo ieri nella sfida contro la Francia. Il giocatore del Napoli è entrato al posto di Sebastiano Esposito, sulla fascia destra, e da ala offensiva ha propiziato il calcio di rigore del 3-1. Un ingresso che ha cambiato il volto della sua serata e che ha messo in luce le sue qualità in un ruolo che a Napoli, finora, ha potuto ricoprire poco.

Un offensivo adattato per l’emergenza

Vergara è infatti un giocatore offensivo, ma con il Napoli l’emergenza lo ha costretto a fare la mezzala o l’esterno a tutto campo, come accaduto anche contro la Lazio. La sua posizione in azzurro è stata dettata più dalle necessità della squadra che dalle sue caratteristiche. Un impiego che ha richiesto sacrificio e generosità, ma che non gli ha permesso di esprimersi al meglio nel ruolo in cui si sente più a suo agio.

Il ruolo giusto, la serata giusta

La prova con l’Italia dimostra che le sue doti sono altre e che va giudicato soltanto quando gioca nella sua posizione naturale. Sulla corsia offensiva, con più spazio per puntare l’uomo e creare superiorità, Vergara sa come brillare, e ieri lo ha fatto nel momento decisivo. Per il Napoli è un segnale da non sottovalutare: il giovane ha qualità che, in una squadra meno condizionata dalle assenze, potrebbero essere sfruttate con maggiore continuità. Per Allegri sarà il momento di valutare come utilizzarlo al meglio, ora che una grande serata in Nazionale ha messo in evidenza ciò che può dare quando gioca dove rende di più.