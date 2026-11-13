Varela, il Napoli avanza ma spunta alternativa dalla Premier League

Calciomercato Napoli, rinforzo in attacco per Højlund: incontro Manna-entourage di Varela, nove gol col Monza

Oltre a una mezzala, il Napoli lavora anche a un rinforzo da affiancare a Højlund. Il grande desiderio estivo di Allegri era Gabriel Jesus, ma ora la società segue e apprezza Gustavo Varela, attaccante del Monza. Nelle scorse ore c’è stato un incontro tra il direttore sportivo Manna e l’entourage del giocatore, un segnale concreto dell’interesse azzurro.

Varela, contatti e informazioni

Varela ha 21 anni e ha segnato nove gol in campionato. Il Napoli ha raccolto informazioni su di lui, anche di natura economica, per valutare i contorni dell’operazione. L’agenzia che lo assiste è la stessa di Rafa Marin e Alisson Santos, un dettaglio che può agevolare il dialogo con gli azzurri. Come si legge nelle ricostruzioni di queste ore, l’attaccante rappresenterebbe un investimento in prospettiva, da concretizzare già a gennaio. Il club ha dunque avviato un lavoro di approfondimento, con l’obiettivo di capire quali siano le reali possibilità di arrivare al giocatore.

L’alternativa: le occasioni dalla Premier

Resta però aperta anche un’altra strada: un prestito, e dunque un’occasione di mercato. In Premier League ce ne sono tante e Manna lo sa bene. Un nome che può rientrare in questo tipo di operazione è Joshua Zirkzee, 25 anni, dello United. Per il Napoli, si legge sul Corriere dello Sport-Stadio, si tratterebbe di una soluzione diversa, meno legata alla prospettiva e più alla necessità di rinforzare subito il reparto. La scelta tra le due vie dipenderà dalle condizioni economiche, dalle uscite e dalle valutazioni di Allegri, in una sessione in cui il club vuole farsi trovare pronto con più opzioni sul tavolo.