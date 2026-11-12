Podcast Calciomercato Napoli, Esposito: "Servono due acquisti! Ecco in quali ruoli"

Max Esposito analizza il mercato: "Hojlund non può reggere l'attacco da solo". Poi il futuro di KDB, le scelte di Allegri e la ricostruzione della rosa.

Massimiliano Esposito, ex calciatore del Napoli, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica sul Napoli in onda dalle 7 su sito, app smartphone e smartTv e Dab Campania: "Al di là delle aspettative che si potevano avere sui singoli calciatori, credo che il Napoli debba fare almeno due acquisti. Uno sicuramente in attacco, perché non possiamo continuare ad aspettare Lucca rischiando di compromettere gli obiettivi stagionali. Hojlund non può reggere da solo tutto il peso dell'attacco, giocando ogni partita tra campionato e Champions League. Il secondo acquisto lo farei in difesa. Ci sono tanti problemi fisici e l'età media della squadra comincia a essere elevata. Oltre a Badiashile, arrivato quest'anno, inserirei un altro giocatore nella linea difensiva. Naturalmente bisognerà capire quale sarà la strategia della società. Potrebbe anche decidere di intervenire soltanto in maniera mirata a gennaio, rimandando una ricostruzione più profonda alla prossima estate".

Quindi ritieni necessario un rinnovamento importante della rosa a fine stagione?

"Sì, perché credo che alcuni giocatori abbiano ormai concluso un ciclo importante. Bisognerà capire chi non farà più parte del progetto e intervenire per ricostruire un gruppo vincente. Quest'estate non è stata fatta quella campagna acquisti importante che sarebbe servita per rinnovare la squadra. A fine stagione potrebbe essere necessario resettare diverse situazioni e ripartire con un progetto nuovo. L'obiettivo dovrebbe essere costruire un gruppo capace di aprire un altro ciclo vincente, non soltanto per una stagione, ma per i prossimi tre, quattro o cinque anni".

Si parla di un interessamento del PSV Eindhoven per Kevin De Bruyne. Lo cederesti già a gennaio?

"Assolutamente no. In questo momento De Bruyne è un giocatore del quale il Napoli non può fare a meno. Ha un'esperienza enorme, soprattutto in Champions League, e può essere fondamentale sia in campo sia all'interno dello spogliatoio. Secondo me sta facendo anche meglio rispetto alla scorsa stagione. Lo vedo più attivo, corre di più ed è maggiormente coinvolto nella manovra. Probabilmente il cambiamento di ruolo lo ha agevolato. Tra l'altro, paradossalmente, è anche il capocannoniere del Napoli in campionato. In una situazione con così tante assenze, privarsi di un giocatore del genere sarebbe un rischio enorme. A meno che non arrivasse un'offerta davvero irrinunciabile, cosa che non credo, non forzerei assolutamente la sua cessione".

Ma De Bruyne potrebbe comunque essere uno dei giocatori destinati a lasciare Napoli in estate?

"Credo di sì. A fine stagione potrebbe rientrare tra quei calciatori che lasceranno il Napoli nell'ambito del rinnovamento della rosa. Questo però è un discorso diverso rispetto a gennaio. Oggi serve la sua esperienza per provare a raggiungere gli obiettivi ancora possibili. Il Napoli ha attraversato due stagioni con Conte nelle quali, pur avendo costruito gruppi importanti, raramente è riuscito ad avere tutti i giocatori a disposizione contemporaneamente. Speriamo che adesso si possano recuperare quanti più calciatori possibile, per concludere la stagione nel migliore dei modi e consentire poi alla società di programmare una ricostruzione".

Ti aspetti indicazioni più precise da Allegri sul mercato oppure pensi che allenatore e società siano già allineati?

"Credo che tra allenatore e società ci sia assolutamente confronto e dialogo, come avviene in tutte le squadre. Poi bisogna capire se ci siano le condizioni per acquistare nuovi giocatori. Il Napoli ha una rosa abbastanza completa sulla carta, ma purtroppo molti calciatori sono infortunati. Sono giocatori che prima o poi dovranno rientrare e anche questo va considerato quando si pianifica il mercato. Il problema dell'estate è stato soprattutto quello delle cessioni che non sono state completate. Non essendo riuscito a liberare spazio, il Napoli non ha potuto acquistare quanto avrebbe voluto. Non credo che tutte queste difficoltà possano risolversi improvvisamente a gennaio. Per questo immagino al massimo uno o due interventi mirati. Allegri è un allenatore esperto e di personalità. Anche se viene considerato aziendalista, sono convinto che abbia fatto le proprie richieste alla società. Bisognerà capire quali siano le priorità condivise e quali possibilità economiche e tecniche ci siano per realizzarle".

Il calendario dopo la sosta può rappresentare un'occasione per rilanciare la stagione?

"Assolutamente sì. Il Napoli affronterà alcune partite che potrebbero permettergli di recuperare terreno e ritrovare fiducia. Penso alle gare contro Torino, Sassuolo e Lecce, ma anche a quella contro il Milan. Sono appuntamenti che potrebbero cambiare l'andamento della stagione. Se il Napoli riuscisse a ottenere risultati positivi, potrebbe affrontare anche le successive partite di Champions League con maggiore entusiasmo, autostima e convinzione. Nel calcio a volte bastano alcune vittorie consecutive per cambiare completamente il clima intorno a una squadra. Credo che Allegri e la società siano consapevoli dell'importanza di questo periodo".

Che sensazioni hai sull'Italia di Mancini e sulla partita contro la Francia?

"Dopo tanti anni di delusioni, le sensazioni contano relativamente. È normale che ci sia ancora una certa diffidenza nei confronti della Nazionale. Da quando è arrivato Mancini, però, ho visto qualche piccolo segnale positivo. La partita contro la Francia sarà importante soprattutto per valutare la prestazione, anche al di là del risultato. Negli ultimi anni, spesso, è mancata persino una prestazione convincente. Per questo bisogna ragionare su un percorso di crescita e non soltanto sugli obiettivi immediati. Il vero traguardo deve essere tornare a partecipare ai Mondiali. Ma anche riuscendoci, resterebbero problemi strutturali da risolvere, a cominciare dai settori giovanili. Serve una ricostruzione dell'intero movimento calcistico italiano, che oggi continua a mostrare diverse fragilità".

Tra il Napoli di Ottavio Bianchi e quello di Luciano Spalletti, quale scegli?

"Scelgo il Napoli di Ottavio Bianchi. Quando si torna indietro con gli anni, per me quella vecchia squadra magica è impossibile da tradire".