Podcast Addio De Bruyne? Pazienza vota sì: "Lo cederei per un profilo più giovane"

Michele Pazienza indica le priorità del mercato del Napoli: "Servono qualità e imprevedibilità davanti". Poi sulle possibili cessioni di Lucca, Lang e KDB

Michele Pazienza, ex centrocampista del Napoli, oggi allenatore, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli live dalle 7 su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania: "Dove intervenire a gennaio? Sicuramente nel reparto offensivo. Naturalmente bisognerà capire quali saranno le uscite, perché le operazioni in entrata dipenderanno anche dai giocatori che lasceranno la squadra. Se dovessero partire Lucca e Lang, sarebbe necessario sostituirli con calciatori di pari livello, se non superiore. Lang qualcosa ha fatto vedere, purtroppo anche fuori dal campo, mentre Lucca ha mostrato ancora troppo poco per convincere pienamente. Il Napoli ha bisogno di giocatori di qualità, capaci di creare superiorità numerica e di trovare una soluzione individuale quando gli avversari si chiudono con un blocco basso. Servono calciatori che abbiano il guizzo per saltare l'uomo e cambiare l'andamento di una partita. In questo modo Allegri avrebbe più alternative, sia nella formazione iniziale sia a gara in corso".

Tra i possibili partenti si parla anche di Kevin De Bruyne, accostato al PSV Eindhoven. Sarebbe un sacrificio accettabile?

"Secondo me sì, ma soltanto a determinate condizioni. De Bruyne ha caratteristiche molto particolari, che difficilmente trovi in altri giocatori della rosa. Negli ultimi venti metri riesce a fare la differenza, individua linee di passaggio e soluzioni che altri non vedono. È un calciatore capace di dare qualità alle trame offensive. McTominay, per esempio, ha caratteristiche completamente diverse. Riesce a incidere arrivando in area con forza, energia e fisicità, mentre De Bruyne è soprattutto un giocatore che crea situazioni attraverso la tecnica e la visione di gioco. Se il Napoli dovesse decidere di cederlo, dovrebbe sostituirlo con un calciatore che abbia caratteristiche simili, ma che sia più giovane. È chiaro che perderesti qualcosa dal punto di vista dell'esperienza e del carisma, però sarebbe un'operazione che permetterebbe di guardare anche alle prossime stagioni e di programmare il futuro".

Sostituire un giocatore come De Bruyne non rischierebbe di essere particolarmente complicato?

"Assolutamente, perché non è facile trovare un calciatore con le sue qualità. De Bruyne riesce a vedere giocate che altri non immaginano e, anche nel sistema di Allegri, ha dimostrato di poter offrire soluzioni importanti nella costruzione offensiva. Bisognerebbe individuare un giocatore capace di garantire quelle stesse caratteristiche, magari con maggiore freschezza atletica e prospettive di crescita. Non sarebbe una sostituzione semplice, ma se la società decidesse di fare questo cambiamento, credo che puntare su un profilo più giovane sarebbe la scelta più logica".

Dopo la sosta il Napoli affronterà diverse squadre che attualmente sono dietro in classifica. È il momento decisivo per rientrare nella corsa Champions?

"Credo che questa sosta possa essere molto importante, innanzitutto per recuperare alcuni calciatori che sono mancati nelle ultime settimane. Allegri ha bisogno di avere più soluzioni a disposizione, sia dall'inizio delle partite sia durante i novanta minuti. Recuperare giocatori importanti potrebbe cambiare le possibilità della squadra. Non dimentichiamo che il Napoli, pur attraversando un momento complicato, ha fatto vedere cose interessanti contro Roma e Lazio, due squadre che stanno sorprendendo in questo campionato. Per questo non credo che tutto sia compromesso. Naturalmente servirà ritrovare continuità e sfruttare al meglio le prossime partite".

Oltre agli infortuni, quanto sarà importante recuperare la serenità dello spogliatoio?

"È un aspetto fondamentale. Questa pausa deve servire anche a guardarsi negli occhi, parlarsi e chiarire tutti quegli screzi e quei malintesi che hanno inevitabilmente tolto qualcosa alla squadra. Abbiamo visto Lang reagire ai fischi dei tifosi, Politano chiedere pubblicamente che anche altri compagni si assumano le proprie responsabilità e Hojlund esprimere un giudizio diverso da quello di Allegri dopo la partita contro il Porto. Sono tutti episodi che fanno pensare a un gruppo nel quale non tutti stanno andando nella stessa direzione. Credo che questi giorni possano essere utili per riallineare i pensieri, chiarire le incomprensioni e ritrovare quell'unità necessaria per affrontare il resto della stagione. Il Napoli deve recuperare giocatori importanti, ma anche compattezza e serenità all'interno dello spogliatoio".

Che giudizio dai al lavoro del commissario tecnico della Nazionale e alla scelta di puntare sui giovani?

"Credo che la direzione intrapresa sia positiva, soprattutto perché si sta cercando di costruire una Nazionale attraverso l'inserimento di tanti giovani. Era da molto tempo che non vedevamo una squadra azzurra con questa attenzione al ricambio generazionale. Naturalmente questo percorso richiede tempo. I ragazzi devono crescere, accumulare esperienza e imparare anche attraverso partite internazionali difficili. L'obiettivo principale non deve essere necessariamente vincere subito la Nations League, ma costruire un percorso che permetta alla Nazionale di tornare ai livelli che le competono nella storia del calcio".

Tra il Napoli di Ottavio Bianchi e quello di Luciano Spalletti, quale squadra campione d'Italia scegli?

"Scelgo il Napoli di Spalletti, perché è quello che ho vissuto più da vicino da tifoso. È stato bellissimo vedere Napoli tornare a festeggiare uno Scudetto dopo tanti anni. Mi ha emozionato soprattutto vedere la gioia dei tifosi, le strade piene e tutta la città in festa. Per questo, tra le due squadre, il mio voto va al Napoli di Luciano Spalletti".