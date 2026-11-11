Podcast Bucchioni boccia Allegri: “Non ha un gioco! Doveva sistemare lo spogliatoio, ha fallito”

Enzo Bucchioni a Radio Tutto Napoli analizza la crisi azzurra, il mercato e il futuro di Allegri.

Il giornalista Enzo Bucchioni, direttore di Italia 7, intervenuto ai microfoni di Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli live dalle 7 su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania, ha analizzato il difficile momento della squadra di Massimiliano Allegri, soffermandosi sul pareggio contro la Lazio, sui limiti tattici degli azzurri e sulle prospettive di qualificazione alla prossima Champions League.

Che valutazione dai del pareggio contro la Lazio?

“Qualcosa di buono sul quale ragionare c'è, però era una partita da vincere, come tante altre che il Napoli non ha vinto. Restano 14 punti dalla vetta, che sono un'enormità, resta la distanza dalla zona Champions e restano tutti i problemi di questa squadra. Mi è piaciuto l'atteggiamento, la voglia di recuperare una partita e, in certi momenti, anche di provare a vincerla. Sembra che il ritiro, l'intervento di De Laurentiis e tutto quello che è successo dopo le sconfitte con Juventus e Porto abbiano risvegliato un minimo di orgoglio e senso di appartenenza nello spogliatoio. Però ho bisogno di altre conferme. Il Napoli aveva già mostrato buone cose contro Inter e Roma, ma temo che questa squadra trovi motivazioni soltanto quando affronta avversari importanti. Voglio vedere la stessa intensità anche nelle prossime partite, altrimenti saremo punto e a capo”.

Il Napoli è tra le ultime squadre per pressing e recuperi alti. Quanto incidono le scelte tattiche di Allegri?

“Questa è la fotografia del calcio di Allegri, non mi stupisce. Il Napoli non riaggredisce mai, perde palla e cerca di ricompattarsi molto basso, davanti o addirittura dentro la propria area, per chiudere gli spazi e ripartire in contropiede. Non mi aspettavo che Allegri cambiasse modo di giocare a Napoli. Questi sono i limiti di un calcio che fa fatica a funzionare. Ci aspettavamo molto di più da lui nella gestione dello spogliatoio, nella capacità di rimotivare i giocatori e di far capire loro cosa significhi giocare nel Napoli. Pensavamo che il suo carisma e il suo palmarès potessero bastare, ma finora non è stato così”.

Perché il Napoli incontra maggiori difficoltà contro le squadre meno attrezzate?

“Perché non sa imporre il proprio gioco. Vive di rimessa, fa un calcio passivo e, quando trova avversari che si chiudono, non ha spazi per ripartire. Non ci sono movimenti, sovrapposizioni, diagonali e tagli, tutto quello che appartiene al bagaglio di una squadra organizzata. Il Napoli fa un calcio basico, che ha sempre funzionato con Allegri quando aveva grandi giocatori. Ha sempre puntato sulle individualità: quando trovi una difesa chiusa, serve qualcuno che salti l'uomo e crei superiorità numerica. Il calcio di Allegri è sempre stato questo, non mette al centro il gioco, ma i giocatori”.

Il recupero degli infortunati potrebbe bastare per tornare in zona Champions?

“Non basta, assolutamente. Bisogna dare molto di più. Questa è una squadra vecchia, con un'età media superiore ai trent'anni, nella quale ci sono giocatori che hanno vinto tutto quello che potevano vincere. Penso a De Bruyne, ma anche a quelli che hanno conquistato i due scudetti del Napoli. Come fai a trovare nuove motivazioni? Conte lo aveva capito. Quando disse che non voleva partecipare a un funerale, De Laurentiis avrebbe dovuto analizzare bene quelle parole. Aveva capito che questa era una squadra a fine ciclo, con poche risorse da riattivare”.

Quanto è difficile, a questo punto, raggiungere la qualificazione alla prossima Champions League?

“Secondo me rischia di essere un'altra stagione di transizione, con delusioni anche molto forti, soprattutto in Champions. In campionato puoi ottenere qualche risultato contro le squadre più piccole, perché hai comunque qualità importanti, ma in Europa il livello è diverso. Il rischio di uscire già nella prima fase è concreto. Non parliamo di scudetto, perché forse in estate ci eravamo sbagliati tutti a mettere il Napoli subito dietro l'Inter. Anche tornare in zona Champions è complicatissimo: ci sono Inter, Roma, Milan, Como, Juventus e altre squadre che stanno facendo bene. La Lazio, per esempio, ha un'identità di gioco e non ha le coppe. Credo che resterà nella zona europea”.

Quali interventi dovrebbe fare il Napoli sul mercato?

“Servirebbe un mercato importantissimo a gennaio, con tre o quattro giocatori, uno per reparto, forse anche di più, e con l'uscita di quelli che creano problemi. Però la vedo durissima. Non credo che il Napoli comprerà più di uno o due giocatori, ammesso che riesca a vendere Lucca e Lang. Bisogna fare qualcosa nello spogliatoio per ristabilire armonia e unità di intenti, perché le dichiarazioni dopo Porto fanno riflettere”.

Come andrebbero gestite le situazioni di Lorenzo Lucca e Noa Lang?

“Se Lucca non vuole più stare a Napoli, va mandato via. È inutile tenere un giocatore che vive questa situazione. Già in passato aveva fatto capire di non voler fare la riserva, ma per essere titolare devi avere le qualità necessarie e abbiamo visto che fa fatica a certi livelli. Lang ha questo carattere e, con tutto il rispetto per le sue scelte personali, non mi sembra un esempio di professionista. Bisogna prendere delle decisioni, anche rimettendoci dei soldi. Lucca non te lo pagherà più nessuno trenta milioni, quindi rischi una minusvalenza. Però bisogna risanare lo spogliatoio. Continuare a tenere giocatori scontenti non serve a nessuno”.

Allegri potrebbe essere l'allenatore adatto a guidare un nuovo ciclo basato sui giovani?

“Questo è un interrogativo ancora più grande. Se De Laurentiis decidesse di fare un rinnovamento profondo, prendendo giovani e ricostruendo la squadra, dovrebbe poi chiedersi se Allegri sia l'allenatore adatto. Allegri i giovani li fa anche giocare, ma quando sono inseriti in un determinato contesto. Non è un allenatore che mette al centro il gioco. Per ripartire e costruire un nuovo progetto, invece, servirebbe un tecnico che lavori proprio su questo aspetto”.

La reazione contro la Lazio dimostra che la squadra è ancora dalla parte dell'allenatore?

“Su questo sono d'accordo. La reazione c'è stata, così come la voglia di riprendere la partita e provare addirittura a vincerla. Sono segnali positivi, ma servono controprove. Bisogna capire se sia stata una reazione occasionale, magari dovuta al ritiro o all'intervento di De Laurentiis, oppure se il Napoli abbia davvero ritrovato qualcosa. Lo capiremo dalle prossime partite. Se ci sono giocatori che non seguono Allegri, bisognerà prendere provvedimenti a gennaio”.

Credi che De Laurentiis possa rimpiangere la scelta di non affidare la squadra a Vincenzo Italiano?

“Non credo, perché è stata una scelta precisa. Non aveva davanti due opzioni simili: Italiano avrebbe richiesto una squadra diversa, con giocatori motivati, in condizione fisica e desiderosi di crescere. De Laurentiis aveva deciso di non fare un mercato importante e quindi non poteva prendere Italiano. Credo che non ci siano rimpianti. Piuttosto, il presidente ha probabilmente sperato troppo in quello che Allegri avrebbe potuto dare alla squadra, soprattutto nella gestione dello spogliatoio. Ha pensato che bastasse prendere un allenatore del suo carisma per sistemare le cose, ma finora non ha funzionato. Questa è stata la vera valutazione sbagliata”.