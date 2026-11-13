Podcast De Bruyne via? Minervini: "Se accade, vuol dire solo due cose"

Arturo Minervini, vicedirettore di RTN, ha aperto così il suo editoriale quotidiano nel "Buongiorno Tutto Napoli", la prima trasmissione live già dalle 7 sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania.

La rosa del Napoli è davvero così scarsa da giustificare l'attuale posizione in classifica?

"Nel nostro lavoro ognuno è responsabile di quello che dice e scrive, esponendosi inevitabilmente al giudizio pubblico. Se mi chiedi se la rosa del Napoli sia scarsa, rispondo assolutamente no. Ha sicuramente dei difetti, ma non è una squadra da decimo posto. È ridicolo pensare che il Frosinone abbia una rosa superiore a quella del Napoli. Si può discutere sul fatto che l'Inter sia più forte, che la Roma abbia qualcosa in più o che il Milan abbia azzeccato alcuni innesti importanti. Anche il Como, grazie alla continuità tecnica e al progetto portato avanti da diversi anni, può avere qualcosa in più. Ma oltre questo non andrei. Se il Napoli fosse quinto, potremmo dire che i giocatori non sono abbastanza forti per arrivare primi, ma non sono certamente così scarsi da giustificare il decimo posto. Bisogna guardare la situazione anche da questa prospettiva."

Le difficoltà del Napoli e le indiscrezioni su De Bruyne fanno pensare a una possibile rivoluzione anticipata. Potrebbe essere una scelta condivisibile?

"Potrebbe anche starci anticipare di sei mesi la rifondazione, considerando quanto la squadra sia indietro, ma soltanto se esiste un piano chiaro e un'idea precisa da cui ripartire. Anche dalle dichiarazioni di De Bruyne sembra emergere poca volontà di proseguire insieme. Non ha vissuto una bella esperienza a Napoli: si è infortunato, è rimasto fuori a lungo e, al rientro, si è trovato in un contesto tattico che lo penalizza molto. Allegri sta cercando di utilizzarlo da play, mentre lui vuole giocare più avanti, nella trequarti avversaria, dove può incidere maggiormente. Probabilmente questi elementi stanno portando a una valutazione condivisa sulla separazione. Mi dispiace, perché vedere De Bruyne giocare a calcio è sempre un piacere, ma tra lui e Napoli non è mai scattato davvero qualcosa. Prima l'infortunio, poi gli allenatori e le diverse idee tattiche: Conte non lo aveva richiesto e il suo arrivo era legato a un progetto differente. Anche con Allegri si è ritrovato in un sistema lontano dalle sue caratteristiche. Potrebbe quindi essere una separazione quasi consensuale. Allo stesso tempo, liberare quello spazio potrebbe consentire di valorizzare definitivamente Vergara, che ha proprio nel ruolo di trequartista la sua collocazione naturale. De Bruyne, naturalmente, resta un giocatore superiore alla maggior parte dei calciatori della Serie A, ma dopo un anno e mezzo, se non ti senti più a tuo agio, può essere giusto separarsi."

Il problema del Napoli è Allegri oppure chi ha deciso di affidargli la squadra aspettandosi un calcio diverso?

"Il ragionamento è corretto: chi sceglie Allegri sa perfettamente quale tipo di calcio propone. Non puoi ingaggiare un allenatore con le sue caratteristiche aspettandoti di vedere il gioco di Gasperini. Il problema, quindi, non è necessariamente Allegri, ma chi lo sceglie pensando poi di ritrovarsi davanti a una filosofia calcistica completamente diversa."

Mancini ha dimostrato di poter riportare l'Italia a giocare un calcio moderno e propositivo. Come giudichi il suo lavoro?

"A Mancini va riconosciuto il merito di aver trovato rapidamente una nuova quadra e di aver avuto il coraggio di seguire la propria strada. Sul suo valore non c'erano dubbi: ha vinto un Europeo nel momento più difficile della storia recente della Nazionale, dopo le mancate qualificazioni a due Mondiali consecutivi, battendo squadre di altissimo livello come Spagna e Francia. È chiaro che doveva farsi perdonare alcune scelte sul piano comportamentale e il modo in cui aveva lasciato la Nazionale, ma oggi è ripartito molto bene. Ha saputo reggere la pressione e le critiche, dimostrando ancora una volta le proprie qualità. Sono contento di vedere una Nazionale che gioca bene, perché per chi ama il calcio è sempre un piacere. Ora bisogna trasformare questi risultati in un percorso stabile, lavorando sulla mentalità e sulla crescita dei giovani. È una fase delicata per il nostro calcio e Mancini mi sembra la persona giusta per portare avanti questo progetto. Il suo lavoro dovrebbe suggerire qualcosa anche ad altri."

Il calcio propositivo della Nazionale dovrebbe essere un esempio anche per il Napoli? Allegri dovrebbe rivedere le proprie convinzioni?

"Certamente arrivano tanti segnali che dovrebbero far riflettere anche chi allena il Napoli. Qualcosa di positivo si è visto in alcune partite, ma continua a esserci una tendenza verso un calcio diverso. Naturalmente, se un certo tipo di mentalità non ce l'hai dentro, è difficile riuscire a metterla in pratica. Allegri ha le proprie idee, ma deve anche confrontarsi con i risultati. Se la sua filosofia si dimostra continuamente fallimentare, deve prendere atto della situazione. A quel punto ci sono due possibilità: o ritiene che il proprio calcio sia valido, ma che i giocatori non siano in grado di applicarlo, oppure deve riconoscere che è necessario cambiare qualcosa. Se continua a credere che la propria idea sia vincente e che il problema siano soltanto i calciatori, allora deve rimettersi in discussione."

Le indiscrezioni sul possibile addio di De Bruyne e gli incontri di mercato fanno pensare a un Napoli molto attivo già a gennaio?

"Il fatto che il Napoli stia pensando a una separazione da De Bruyne ci dice due cose: da una parte la volontà di rifondare, dall'altra la necessità di liberare spazio nelle liste per inserire nuovi giocatori. Anche il pranzo di Manna con gli agenti di Varela rappresenta un ulteriore indizio. Tutti questi segnali fanno pensare a un Napoli che potrebbe essere molto attivo nel mercato di gennaio, sia in uscita sia in entrata."