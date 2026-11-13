Ultim'ora Varela, sprint Napoli! Manna vede l'agente, occhio al Benfica: i dettagli

Calciomercato Napoli, Varela nel mirino: Manna ha già incontrato gli agenti. Il Benfica può pareggiare le offerte, il giocatore sceglierà

Il Napoli c’è su Gustavo Varela. L’attaccante del Monza sta facendo molto bene ed è diventato uno degli obiettivi più caldi del mercato di gennaio. Gli azzurri si sono mossi con decisione: il direttore sportivo Giovanni Manna ha già incontrato gli agenti del giocatore e ha raccolto informazioni sull’operazione. Non è l’unico contatto avvenuto, perché altri colloqui ci sono già stati nei giorni scorsi.

Il Benfica può pareggiare le offerte

Come si legge nelle ricostruzioni di queste ore, a complicare il quadro c’è la posizione del Benfica. Il club portoghese, che ha ceduto il giocatore al Monza, mantiene una clausola che gli consente di pareggiare le offerte che i brianzoli riceveranno. Se il Benfica dovesse esercitarla, sarebbe poi il giocatore a decidere dove andare. A questo si aggiunge una percentuale sulla futura rivendita, che il club lusitano manterrebbe a prescindere dalla destinazione finale. Un meccanismo che lascia a Varela un ruolo centrale nella scelta e che rende ancora più importante, per le pretendenti, presentare un’offerta convincente anche sul piano del progetto. Lo fa sapere Fabrizio Romano.

Squadre straniere e concorrenza

Il Napoli non è solo. Sul giocatore ci sono anche squadre straniere, attratte dal momento straordinario dell’attaccante, che continua a segnare e a mettersi in luce in campionato. La concorrenza obbliga gli azzurri a muoversi con attenzione, senza perdere tempo, in una sessione in cui il club cerca un rinforzo offensivo da affiancare a Højlund. Per ora il dialogo con gli agenti è aperto e il Napoli ha fatto sentire la propria presenza. Resta da capire quali saranno le richieste del Monza e se le altre pretendenti decideranno di accelerare, mentre la finestra invernale si avvicina.