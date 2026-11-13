Ultim'ora De Bruyne-Psv, conferme! Romano: "Può riavvicinarsi a casa, serve accordo su ingaggio"

Calciomercato Napoli, il PSV cerca De Bruyne: contatti avviati, ma serve l’accordo sul contratto e il Napoli non apre. Almeno ora

Il PSV vuole Kevin De Bruyne. Il club olandese ha già chiamato, lo sta cercando con decisione e lavora per convincerlo a tornare più vicino a casa. Per il belga sarebbe una vetrina europea di primo livello, in una squadra che vuole dare un segnale forte alla concorrenza e ai propri tifosi. L’idea, per ora, è concreta, ma non sono pochi gli ostacoli sulla strada di un possibile accordo.

Le condizioni per gennaio

Come spiega Fabrizio Romano sul suo canale YouTube, perché l’operazione si concretizzi servirà innanzitutto un accordo sul contratto con il giocatore. A questo si aggiunge la posizione del Napoli, che al momento non ha dato alcuna apertura alla cessione. Per questo motivo, in vista di gennaio, sono necessarie diverse condizioni: l’intesa tra le parti, il via libera del club azzurro e un quadro economico che soddisfi tutti. Non è dunque un’operazione semplice, e il PSV dovrà muoversi con attenzione per superare le resistenze di una società che non ha ancora cambiato linea.

A fine stagione l’addio è certo

Il quadro resta però destinato a cambiare con il passare dei mesi. Secondo Romano, a fine stagione De Bruyne lascerà comunque il Napoli, e ci sono varie opzioni sul tavolo per il suo futuro. Quella olandese è una delle strade, ma non l’unica: il belga può scegliere tra più destinazioni e tra più progetti, in base a ciò che riterrà più adatto a questa fase della carriera. Per il Napoli, nel frattempo, il tema resta da gestire con equilibrio, tra la volontà di non perdere a metà stagione un giocatore di grande esperienza e la consapevolezza che il suo ciclo in azzurro si avvia verso la conclusione.