Podcast Italia show, Gaito: “Tornati i bimbi per strada? serve calcio moderno! Visto, Allegri?”

L'Italia batte la Francia con un'altra grande prestazione convincente, coraggiosa ed offensiva, dopo i disastri degli ultimi anni. Ne ha parlato il nostro Antonio Gaito, direttore di TN e RTN, protagonista nel solito punto nel "Buongiorno Tutto Napoli", la prima trasmissione live già dalle 7 sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania.

L'Italia vista contro la Francia è una squadra che convince anche per le idee di gioco. È questa la strada giusta?

"Assolutamente sì. A meno che qualcuno voglia credere che in pochi mesi siano tornati i campioni, il talento, i settori giovanili ed i bambini per strada, come lamentava qualcuno. Le problematiche del calcio italiano restano, ma l'Italia era molto al di sotto delle proprie possibilità, non era affatto al pari della Bosnia o di nazionali simili. Non abbiamo stelle di livello mondiale come la Francia, ma giocatori che militano in Premier League, disputano finali di Champions e hanno un valore importante. Non si può essere eliminati come è successo in passato. Con Mancini siamo finalmente sulla strada giusta. Si poteva vincere o perdere, perché contano anche gli episodi, ma la differenza è che l'Italia è tornata a giocarsela. Prima non riusciva nemmeno a competere contro avversari di questo livello. Il blocco basso, di cui si discute spesso anche in chiave Napoli, è una soluzione che andrebbe utilizzata il meno possibile anche contro avversari così forti: ti allontana dalla porta avversaria, lasci il predominio del campo agli altri e finisci per schiacciarti. L'Italia, invece, ha risposto colpo su colpo, mantenendo aggressività e riaggressione, recuperando palloni e provando a mettere in difficoltà la Francia. Questo atteggiamento genera fiducia, entusiasmo e coinvolgimento. Ora si parla anche di una squadra ora forte e di grande condizione fisica, ma spesso la sensazione di vedere giocatori limitati, stanchi o poco reattivi dipende proprio dall'organizzazione tattica: quando sei lontano dalla porta e costretto a partire da dietro, sembri meno brillante e lucido. Il calcio moderno richiede un lavoro tattico sempre più importante e Mancini sta facendo un grande lavoro anche sulla mentalità. Di fronte c'era una Francia che, pur senza Mbappé e Dembélé, può schierare diverse formazioni superiori alla nostra. Eppure oggi l'Italia è prima nel girone e può giocarsi il primato. Qualche mese fa sarebbe stato difficile immaginarlo. Anche il Napoli dovrebbe prendere esempio: un calcio troppo speculativo e attendista non porta più lontano. Bisogna giocare, essere aggressivi e non abbassarsi continuamente."

Alla luce di questi risultati, è un rimpianto non aver portato Mancini al Napoli? È un allenatore più adatto alla Nazionale?

"È un allenatore di altissimo livello, ha vinto in Italia, in Premier League e con la Nazionale. Probabilmente non è stato compreso fino in fondo il valore del suo lavoro. Quando è tornato si è assistito anche a molta ironia e a critiche su come andò via, qualcuno ricorda il mancato mondiale, bisogna distinguere l'eliminazione dalle difficoltà delle Nazionali che sono arrivate successivamente. L'Italia di Mancini aveva dominato le qualificazioni, poi ha pagato due rigori sbagliati contro la Svizzera e, ai playoff, ha dominato la Macedoani subendo poi un contropiede decisivo. Un'eliminazione dolorosa, ma diversa da quanto abbiamo visto dopo: contro la stessa Svizzera agli Europei l'Italia non riusciva nemmeno a superare il centrocampo, non ne parliamo della Bosnia. Non bisogna dimenticare la vittoria dell'Europeo, ottenuta con un calcio propositivo e il doppio play, né la straordinaria striscia di risultati raggiunta da Mancini, battuta solo da una Spagna record. È un allenatore capace di invertire le tendenze, restituire fiducia e coraggio alle squadre. Le partite si possono vincere o perdere, anche in Belgio il risultato potrebbe non essere positivo, ma ciò che conta è vedere giocatori rivitalizzati e convinti di quello che fanno. Quando affronti la Francia a viso aperto, come accaduto all'andata e ieri, costruisci qualcosa anche per il futuro, soprattutto sul piano della mentalità. Se poi vinci, acquisisci ulteriore consapevolezza anche contro avversari pieni di campioni".

Allegri deve prendere spunto dall'utilizzo di Vergara?

"Questo percorso valorizza tutti: gli stessi giocatori che fino a pochi mesi fa venivano giudicati scarsi oggi sembrano molto più forti. Il contesto e l'organizzazione fanno la differenza, anche nel Napoli, dove il nuovo modo di giocare può valorizzare i singoli. Lo si vede anche nei movimenti offensivi e negli inserimenti: nell'azione di Vergara, ad esempio, c'erano sette giocatori in area di rigore. È un posizionamento completamente diverso, con maggiore libertà di movimento e più soluzioni offensive. Il Napoli non può schierare questi esterni d'attacco da terzini, lo devi fare in poche partite dil livello in un anno, non sempre, non si può più accettare Politano e Vergara ed altri allineati ai difensori. Un conto è aiutare ogni tanto, in alcune fasi, un altro è fare il terzino tutto il tempo e poi risalire il campo".