Podcast Di Vicino: "Quand'è al completo il Napoli ha un attacco fortissimo, spero restino tutti"

Giorgio Di Vicino, ex Napoli, è intervenuto su Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito, in auto col DAB Campania o sulle app gratuite (scarica qui per Iphone o qui per Android): "Il Lecce lotta per salvarsi e queste sono sempre gare difficili. Il Napoli gioca in casa e ha recuperato giocatori importanti, quindi può dare continuità ai risultati, ma non sarà semplice. Lecce è una piazza calda, lo so bene perché ci ho giocato, e quando devi fare punti per la salvezza dai sempre qualcosa in più”.

Che giudizio dai sui nuovi, in particolare Alisson e Giovane?

“Sono due ottimi acquisti. Alisson mi ha sorpreso per come si è inserito subito, ha qualità importanti e giocate che possono fare la differenza. Non è facile mantenere certi livelli, ma può dare tanto in questo finale di campionato. Giovane lo conoscevamo già, ha fatto bene anche prima, però giocare a Napoli è diverso: qui devi vincere ogni domenica. Ha qualità e crescerà, ne sono sicuro”.

Alisson può essere l’erede di Kvaratskhelia sulla fascia?

“Oggi ha le qualità per giocare in quel ruolo, poi dipenderà anche dal modulo. Non dimentichiamo che c’è anche Neres e che il Napoli ha tanti giocatori offensivi forti. È una bella situazione, perché c’è scelta e c’è qualità. Se restano tutti, il futuro può essere importante”.

Kvaratskhelia ha parlato della pressione di Napoli. È davvero così difficile giocare qui?

“Napoli è una piazza speciale, ti dà tanto ma pretende tanto. Dipende dal carattere di chi arriva. Se sai gestire la pressione, l’amore dei tifosi diventa una forza incredibile. In altre città magari hai più tranquillità, ma non hai lo stesso affetto che trovi a Napoli”.

Ripartiresti da Conte anche il prossimo anno? Serve il rinnovo?

“Io continuerei con Conte. La società ha fatto un buon lavoro e il progetto è serio. Se il Napoli va in Champions, è giusto andare avanti con lui. Non è obbligatorio rinnovare subito: si può anche arrivare al terzo anno e poi valutare durante la stagione. L’importante è dare continuità”.

Il Napoli può arrivare anche secondo?

“L’obiettivo principale è la Champions, assolutamente. Però finché la matematica non ti condanna devi crederci. Il calendario delle altre non è facile e il Napoli ha le possibilità per arrivare anche secondo. Bisogna pensare partita per partita, perché sulla carta sembra facile ma non lo è mai”.

Contro il Lecce giocherà Lukaku o Conte può cambiare qualcosa?

“Può anche preparare qualcosa di diverso, ma penso che Lukaku, con più minuti nelle gambe, possa partire titolare. È un giocatore importante e in questo momento serve la sua esperienza. Poi vedremo, Conte ha sempre dimostrato di saper trovare soluzioni anche nelle difficoltà”.