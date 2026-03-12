Svolta Conte: possibile cambio modulo per la fine della stagione

Contro il Torino sono tornati De Bruyne e Anguissa e ora manca solo Lobotka per riavere tutti a disposizione i Fab Four: Conte lo aspetta

L'allenatore del Napoli Antonio Conte è orientato a cambiare modulo per la fine della stagione. Con il rientro dei Fab Four, con tutti e quattro disponibili (non accade dal 5 ottobre), l'allenatore del Napoli potrebbe tornare al famoso 4-1-4-1, ovvero il modulo con cui era partita la stagione del Napoli. Lo scrive Repubblica oggi in edicola.

Conte, dai Fab Four al 3-4-2-1

Conte era partito quest'anno con i quattro centrocampisti più Politano alle spalle di Hojlund. Poi con i primi infortuni è stato costretto a rivedere le sue idee tattiche passando dal 4-3-3 al 3-4-2-1 che da novembre è diventato l'abito perfetto del Napoli. Modulo scelto dopo il ko col Bologna e durante la sosta, modulo col quale Conte ha vinto la Supercoppa in finale contro il Bologna.

Conte attende tutti i centrocampisti

Contro il Torino sono tornati De Bruyne e Anguissa e ora manca solo Lobotka per riavere tutti a disposizione i Fab Four. Ma è stata una stagione complessa per molti, quella che sta per volgere al termine. Il cammino di Frank Anguissa nell'ultimo anno è stato una montagna russa di emozioni. Dopo una prima parte di stagione dominata fisicamente, il camerunense ha dovuto lottare con un serio infortunio che ne ha minato la continuità. Discorso simile per De Bruyne, ko a fine ottobre, operato e rientrato solo col Torino. Ora si è fermato Lobotka per affaticamento muscolare. McT ha smaltito invece l'infiammazione tendinea. Insomma, stanno tornando tutti. O quasi.