Podcast Di Vicino su Vergara: "Ha carattere e personalità, non avrei mai preso Elmas"

vedi letture

L'ex calciatore azzurro e vice allenatore della Primavera Giorgio Di Vicino è intervenuto su Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito, in auto col DAB Campania o sulle app gratuite (scarica qui per Iphone o qui per Android): "Col Chelsea sicuramente una partita molto importante e delicata. Il Napoli, purtroppo, è ormai abituato a convivere con tante assenze e a gestire situazioni di emergenza, senza reali alternative. Proprio per questo, però, la gara di Champions si prepara quasi da sola: è l’ultima, può valere il passaggio del turno e richiede il massimo sotto il profilo mentale".

Questo Napoli può esaltarsi proprio nelle difficoltà? "Probabilmente sì. Lo ha ricordato anche Antonio Conte facendo riferimento alla Supercoppa: nonostante l’emergenza e i giocatori contati, il Napoli riuscì comunque a vincere il trofeo. Quando la pressione aumenta, spesso questa squadra trova stimoli extra e riesce a dare qualcosa in più".

Antonio Vergara è pronto per una notte così importante al Maradona? "E' già da un po' che parlo di Antonio in modo straordinario, l'ho avuto con la Primavera. Ho sempre detto che, non me ne voglia Elmas che è un grande calciatore, ma non l'avrei mai preso. Proprio per dare più spazio ad Antonio..So che calciatore è, ha qualità importanti, carattere e personalità. Penso di sì. È cresciuto nel settore giovanile del Napoli e sta dimostrando partita dopo partita di poter stare a questi livelli. Le attuali emergenze gli stanno dando spazio e lui sta rispondendo con una crescita costante".

Con tante assenze, lo stadio può fare la differenza? "Assolutamente sì. Il Maradona, nelle grandi notti europee, è sempre stato un fattore decisivo. Il pubblico può diventare il vero dodicesimo uomo in campo, dando energia e forza a una squadra che ne ha grande bisogno in un contesto così complicato".

Chi può essere l’uomo decisivo contro il Chelsea? "Oltre al supporto del pubblico, servirà una grande prestazione collettiva. McTominay può essere uno dei protagonisti, così come Hojlund, dal quale ci si aspettano i gol. Ma, più di tutto, sarà fondamentale l’apporto di tutta la squadra per provare quella che sarebbe una vera impresa sportiva".