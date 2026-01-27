Live McTominay in conferenza: "Fatto il massimo per recuperare, Chelsea forte ma vogliamo vincere!"

vedi letture

Alla vigilia della sfida contro il Chelsea, il centrocampista del Napoli Scott McTominay interverrà dalle 12.30 nella sala conferenze dallo Stadio Diego Armando Maradona per rispondere alle domande della stampa. Su Tuttonapoli.net, come di consueto, la diretta testuale della conferenza stampa. E su Radio TuttoNapoli puoi ascoltarla o vederla

12.30 - Inizia la conferenza stampa.

Domanda molto semplice: come stai?

"Si fa il massimo per avere il miglior recupero possibile. Siamo professionisti, lavoriamo per questo, speriamo di fare una grande partita in una grande atmosfera"

La sconfitta può darvi una spinta? Tante indisponibilità per il Chelsea.

"Abbiamo analizzato la gara, visto gli errori commessi, possiamo migliorare, dobbiamo farlo come abbiamo fatto in tutto questo percorso".

Sull'emergenza infortuni: "Si giocano tante partite, è difficile, ma è il gioco, bisogna quindi accettarlo. Non è semplice gestire tutto per lo staff, ma noi diamo il massimo, anche domani e non vediamo l'ora di scendere in campo".

Più cross per il tuo colpo di testa?

"Ho la testa grande, come dice Hojlund (ride, ndr). Io cerco di essere lì, presente, per segnare di testa o non solo. E' importante arrivare lì in area di rigore, ma ora gioco più indietro con Lobotka, mi piace giocare lì ma anche in area".

Hai già segnato al Chelsea. I tuoi gol per trascinare il Napoli ai playoff?

"Sembrano lontanissimi in questo momento, è cambiato tanto, giochiamo contro una squadra forte, ma vogliamo passare il turno".

Calciare più da fuori?

"Sì, è un punto importante, quando mi rivedo capisco che c'erano possibilità per tirare. Dipende però dalle partite e dal modo di aiutare la squadra".

Sul Manchester United di Carrick: "Non mi sorprende, gli auguro il meglio. Le prime gare sono state belle, speriamo continui così. Rosenior? Ha tante idee, ma pensiamo a cosa dobbiamo fare noi. Credo però che sarà una bella sfida, un bel confronto".

12.45 - Termina la conferenza stampa