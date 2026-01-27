Clamoroso Open VAR! Mariani: “Non ho visto su Hojlund…”, ma check lampo! Aia: "Era rigore"

vedi letture

Nel corso di 'Open VAR' su DAZN, è stato analizzato il rigore non concesso al Napoli dopo il doppio contatto in area Bremer-Hojlund e Kalulu-Vergara nella sfida di domenica contro la Juventus. Di seguito il dialogo tra l'arbitro di campo Maurizio Mariani, il var Daniele Doveri e l'avar Daniele Di Paolo.

Mariani: "Non ho visto su Hojlund che è successo". Sala Var: "Stiamo controllando. E' rimasto per terra uno in area. Hanno buttato il pallone fuori, check in corso".

In campo Di Lorenzo protesta e chiede di verificare anche il contatto Kalulu-Vergara, Mariani risponde: "Tranquillo, stanno controllando tutto".

Dopo aver rivisto due inquadrature diverse in una manciata di secondi, la sala Var interviene: "Tutti i check completati".

Mariani parla agli azzurri in campo:"Ho fatto controllare tutto, non c’è niente! Hojlund ho fatto controllare". Poi parlando al Var Doveri gli chiede: "Hojlund ha qualcosa al collo, perché?".

Sala Var: "Non lo so, forse si fa male dopo quando cade".

Le immagini sono state commentate in studio da Dino Tommasi, componente della CAN A e B: "Mariani comunica alla sala VAR, che non ha visto la situazione di Bremer su Hojlund. Perché probabilmente stava guardando a destra e perde la priorità di quello che stava accadendo in area di rigore. Premettiamo che Mariani ha arbitrato molto bene la gara, c'è questo episodio da valutare. Lui non vede il primo contatto (Bremer-Hojlund, ndr.). Il secondo contatto (Kalulu e Vergara, ndr) è efftivamente leggero. C'è un piccolo appoggio, non ci sono parametri chiari per un intervento falloso.

Mentre nella prima situazione Bremer cinge il collo di Hojlund con tutte e due le mani e lo trattiene a terra. Perchè Bremer cinge il collo di Hojlund fino a portarlo a terra? L’intervento è sicuramente falloso, c'è un parametro evidente della trattenuta. Mariani chiede, perché non ha potuto valutare l'intervento, quindi questo è un calcio di rigore mancante. E manca una OFR per farlo rivedere a Mariani.

Revisione fatta bene? Queste immagini sono chiare, la trattenuta di Bremer è evidente. Il gesto di cingere il collo e a portarlo a terra. Potevano girare altre telecamere. Se fosse stato fatto bene questo check sarebbe stato richiamato a vederlo l’arbitro che ha anche comunicato che non era riuscito a valutare quell'intervento".