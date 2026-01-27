Video Il Napoli si prepara per il Chelsea: la rifinitura a Castel Volturno

Il Napoli si allena a Castel Volturno in vista della sfida di domani contro il Chelsea, ultimo match della League Phase di Champions League. Gli azzurri guidati da Antonio Conte stanno svolgendo la classica seduta di rifinitura. Tanti gli assenti, gli infortunati: Rrahmani, Anguissa, Gilmour, Milinkovic-Savic, Neres, De Bruyne, Politano, Mazzocchi, e gli esclusi anche dalla trasferta di Torino con la Juventus: Ambrosino e Marianucci.

Presente ovviamente Romelu Lukaku che cerca la migliore condizione. Di seguito le immagini raccolte dal nostro inviato al centro tecnico di Castel Volturno.