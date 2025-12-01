È nata Radio Tutto Napoli! Ecco i link per seguirci e scaricare le nuove app

vedi letture

È nata Radio Tutto Napoli. Oggi, dalle 8, parte la programmazione della prima radio tematica tutta azzurra che vi terrà compagnia sempre e con ogni modalità di fruizione, con lo stile di TuttoNapoli. Oltre a leggerci, ora c'è la possibilità di ascoltarci e anche l'opzione di guardarci. Radio TuttoNapoli è una visual-radio e trasmetterà tutto il giorno e nella modalità che più preferite: dal nuovo sito Radiotuttonapoli.it in audio o in video, aggiornando l'app classica di Tuttonapoli e soprattutto le nuove app dedicate per Iphone o Android che vi daranno l'opportunità di riascoltare il tutto anche in podcast o dall'app gratuita per tutte le Smart Tv.

Nelle prossime ore scoprirete il nostro palinsesto, voci e volti che vi faranno compagnia ora dopo ora, ed intanto vi ribadiamo gli strumenti per diventare subito protagonisti in tutte le nostre produzioni: 349-4458615 è il numero a cui mandare messaggi Whatsapp testuali o vocali. 081-17974125 è invece il numero per le vostre telefonate in diretta. Salvate tutti i contatti per interagire con Radio Tutto Napoli. Si aprono le porte della nuova casa dei tifosi azzurri.

Clicca qui per il nuovo sito di Radio Tutto Napoli

Qui per scaricare la nuova app iOS per Iphone o Ipad

Qui per scaricare la nuova app Android (in arrivo)