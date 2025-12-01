Radio TuttoNapoli, il programma del primo giorno: diretta dalle 8, ecco il palinsesto

vedi letture

Siete pronti ad una giornata tutta azzurra? Inizia il palinsesto di Radio TuttoNapoli, prima web-radio sul Napoli interamente realizzata dalla redazione di TuttoNapoli.net. Quest'oggi partiremo dalle 8 con il direttore Antonio Gaito e Francesco Carbone con la rassegna stampa in “Buongiorno Napoli”. Alle 9.00 due ore con “Il “bar di TuttoNapoli" con Giovanni Annunziata ed Arturo Minervini fino alle 11. Spazio poi a due ore di “Pausa “Caffè" con Fabio Tarantino e Carlo Caporale. Dalle 13 via alle “Cronache azzurre” con i nostri Gennaro De Lena e Christian Marangio che alle 15 passeranno il testimone a Napoli Talk con Antonio Gaito, la redazione ed i suoi opinionisti. Dalle 17 alle 18 il pomeriggio proseguirà con un’ora di grande passione e partecipazione con Daniele Rodia e la partnership con "Passionapoli" di Guido Gaglione e Nicola Luongo ed i loro ospiti. Dalle 18, per chiudere, una finestra anche alle vicende della nostra città con “Difendo la città” a cura di Francesco Molaro. Ma non finisce qui: potrete riascoltare/rivedere tutto a seguire con le repliche o comodamente in podcast. In tutte le nostre produzioni i protagonisti sarete voi: potete mandarci messaggi whatsapp testuali o vocali al 349-4458615 oppure chiamarci allo 081-17974125

Per ascoltarci dal sito CLICCA QUI! Oppure scarica le nostre app gratuite per Iphone, Android o Smart Tv

Qui per scaricare l'app iOS per Iphone o Ipad

Qui per scaricare l'app per Android