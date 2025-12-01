Radio TN L'ex arbitro Iannone: "Koné-Rrahmani? Giusto non fischiare fallo e non andare al Var"

Antonio Iannone, ex arbitro, è intervenuto nel corso de 'Il bar di Tuttonapoli', trasmissione in onda sulla neonata Radio TuttoNapoli: "Gasperini dice bene quando parla di contatto di gioco. Lo ritengo un contatto non falloso. Massa, che ha un arbitro che ha un modello molto europeo dal punto di vista della direzione arbitrale ed eleva molto la soglia dell'intervento, ritiene quell'intervento una giocata pulita sul pallone. E poi da lì riparte l'azione che porta alla rete del Napoli. Fa bene il VAR, Di Bello assistito da Aureliano, a non intervenire in quanto l'arbitro è lì e valuta quella tipologia di intervento come una situazione di campo, quindi tale rimane".

Nel primo tempo pochi gialli, nella ripresa invece fioccavano. Come mai?

"C'è da fare un distinguo, altrimenti passa il messaggio che nel primo tempo non si ammonisce e nella ripresa no. Nei secondi tempi si ammonisce di più per due motivi: in primis perché inizia a prevalere una sorta di stanchezza, un abbassamento di concentrazione, quindi le giocate non sono pulite come nel primo tempo; e poi perché nella dinamica e nella lettura della gara è chiaro che l'arbitro tenga conto anche dei momenti diversi di gioco e quindi il cartellino giallo, che è comunque qualcosa di repressivo nell'economia di una gara, nel secondo tempo si verifica di più. Ma, ripeto, questo è legato a queste due situazioni. Poi in Roma-Napoli gli azzurri hanno recriminato per qualche intervento della Roma sopra le righe, ma la partita è di un coefficiente di difficoltà altissimo".

Grandi polemiche per l'arbitraggio di Collu in Milan-Lazio.

"Nella situazione del rigore non assegnato c'è questo braccio che in dinamica, piegato, è ravvicinatissimo. Va a intercettare il pallone, con il gomito. Il giocatore ruota in dinamica e in marcatura intercetta, suo malgrado, il pallone. Credo che sia questa la lettura di Collu, che assegna il calcio d'angolo. Il VAR va a fare una review. Non conosciamo gli audio, quindi non sappiamo cosa si sono detti nella comunicazione, altro aspetto fondamentale. L'OFR dura più di un minuto e Collu decide di non assegnare il calcio di rigore e fa una comunicazione a tutti, dicendo che c'è un fallo del giocatore della Lazio sul giocatore del Milan. Non dobbiamo mai dimenticare che il decisore di tutti i processi è l'arbitro.